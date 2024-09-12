Стартовал конкурс на выбор застройщика для возведения второго этапа «Дальневосточного квартала» в Хабаровске

2 часа назад
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Источник:
Минвостокразвития
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Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объявила о начале приема заявок для конкурсного отбора, который определит инвестора-застройщика для второго этапа комплексного строительства комфортного и доступного жилья по программе «Дальневосточный квартал» в городе Хабаровске Хабаровского края. Победитель получит широкий набор налоговых льгот и административных преференций благодаря присвоению статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Итоги конкурса будут объявлены в ноябре 2024 года.

Под комплексную жилую застройку выделены более 83 гектаров в Железнодорожном районе Хабаровска. До 2036 года поэтапно будет возведено не менее 388 тысяч квадратных метров жилья. Не менее 50 тысяч квадратных метров жилья застройщик предоставит к выкупу для социальных нужд.

Детские сады и школу в рамках проекта построит Правительство Хабаровского края с привлечением средств федерального бюджета. Необходимая инженерная и коммунальная инфраструктура будет создана за счет федерального бюджета.

Одно из требований, предъявляемых к участникам, – наличие соответствующего опыта и строительство многоквартирных домов за последние 5 лет площадью не менее 388 тысяч квадратных метров жилья. Подробная информация об участии в конкурсе размещена на сайте КРДВ.

В 2023 году в ходе первого этапа реализации проекта «Дальневосточный квартал» в Хабаровском крае был определен застройщик. Им стала компания «СЗ Дальневосточный», которая в срок до 2033 года поэтапно возведет в Железнодорожном районе Хабаровска более 311 тысяч квадратных метров жилья. Из них 30% от общей площади квартир застройщик должен будет предложить к выкупу для социальных нужд Правительству Хабаровского края. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объеме не менее 50 тысяч квадратных метров запланирован на конец 2026 года. В данный момент по первому этапу проекта проводятся проектно-изыскательские работы.

«Программа «Дальневосточный квартал» создана, в первую очередь, для повышения качества жизни дальневосточников и снижения стоимости недвижимости на первичном рынке. Минвостокразвития России и КРДВ работают над тем, чтобы строительство было комплексным - новые микрорайоны возводят со школами, детскими садами и другой необходимой социальной и транспортной инфраструктурой. Застройщики при этом получают широкий набор налоговых льгот и административных преференций благодаря присвоению статуса резидента ТОР, в том числе бесплатно землю, инженерную инфраструктуру, налоговые льготы и сниженные более чем в три раза страховые платежи, а также полное сопровождение проекта на всех этапах со стороны КРДВ», - сообщила директор Департамента развития преференциальных режимов КРДВ Алсу Шарифуллина.

Жилье по программе «Дальневосточный квартал», реализуемой Минвостокразвития России и КРДВ, будет построено в Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, в Республике Бурятия. Всего планируют возвести около 1,8 млн кв. м жилья для более чем 69 тыс. дальневосточников. Строители приступили к возведению первых домов в Благовещенске, Чите, Петропавловске-Камчатском и городе Корсакове Сахалинской области.

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