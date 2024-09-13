На «Заводе Москабель» прошел новый день информирования

Коллектив «Завода Москабель» начал осень максимально эффективно: в первую неделю сентября здесь прошел День Информирования о реализации Национального проекта «Производительность труда». Отметили и наградили активных участников, подвели промежуточные итоги и поставили новые цели в рамках программы «Культура непрерывных улучшений».

Дни Информирования в компании стартовали год назад и за это время стали важной частью корпоративной культуры. Программа нового мероприятия традиционно была насыщенной. Генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков произнес вступительное слово, отметив активность коллег и призвав всех не останавливаться на достигнутом: «Мы с вами сделали очень большой рывок, но нужно не забывать, что до конца года времени осталось совсем мало — всего 4 месяца, и они пролетят незаметно. Надо поднажать: подавать больше предложений и углубиться в детали, обратить внимание на неочевидные вещи — наверняка там тоже что-то можно и нужно улучшить. Я очень жду, когда запустится система «Мотивити», сейчас вам ее представят. Вообще у нас очень много интересных проектов. Думаю, сегодня все останутся довольны».

После выступил директор по производству Александр Тарабаев. Он осветил такие важные для компании процессы, как организацию фиксированных отходов на разных стадиях производства и отметил важные моменты в области трудовой дисциплины.

Мотивироваться удобно

Начальник отдела обучения и развития Людмила Потоцкая презентовала уже упомянутую платформу для обучения персонала «Мотивити». Ее функциональность впечатляет: здесь можно проходить образовательные курсы на профильную тематику, обмениваться опытом с коллегами, участвовать в рейтинге лучших сотрудников, узнавать новости компании и многое другое. Помимо десктопной версии в App Store и Google Play доступно специальное мобильное приложение «Мотивити».

Примеры для подражания

Кульминацией Дня Информирования стало чествование наиболее активных «подаванов» и реализаторов.

Отметили пять лучших кайдзенов и наградили их авторов. Ими стали:

Максим Зеленин, ведущий инженер-технолог по развитию новой продукции;

Олег Горбунов, ведущий инженер по ГО и ЧС;

Роман Ефременков, начальник волочильно-проволочного производства;

Федор Яшин, скрутчик-изолировщик жил и кабеля 5 разряда;

Надежда Сизова, изолировщик жил кабеля 4 разряда.

Кайдзены-победители касались в основном организации рабочих процессов, однако первое место заняла концепция, связанная с физической активностью и самочувствием сотрудников (и это лишний раз доказывает, что главное в «Москабельмет» — люди). Максим Зеленин предложил оборудовать на территории Группы компаний «Москабельмет» воркаут-площадку. Сказано — сделано: летом в историческом сквере Группы появилась спортивная зона с турниками, брусьями и скамьей для пресса.

Были отмечены и активные реализаторы. Первое место заняла команда Алексея Зорина, заместителя главного инженера. На втором месте — команда Евгения Суркова, ведущего механика. Замкнула тройку лидеров команда Юрия Хлопцева, начальника ремонтной службы.

Работа на результат

Кайдзен-система продолжает доказывать свою эффективность: с 1 января по 30 августа 2024 года было подано более 700 идей по улучшению. Из них более 270 предложений уже реализованы, и польза от них несомненна. Еще 218 кайдзенов находятся на реализации. Сотрудники «Москабельмет» активно генерируют идеи: число уникальных авторов достигло 188, а уровень вовлеченности — 40%. На данный момент с большим отрывом лидирует отдел производства силовых кабелей: на его счету 218 поданных предложений.

Руководство «Москабельмет» выражает искреннюю благодарность всем сотрудникам, подающим предложения по повышению эффективности производства, за вовлеченность и увлеченность: «Вместе мы делаем рабочие процессы более продуктивными, а эмоциональный климат — комфортным», — отмечает генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков. В этом году на предприятии установили высокую планку в 1500 кайдзенов — и уверены, что цель будет достигнута!

Напоминаем, что система кайдзен-предложений предполагает премирование: за принятую на реализацию идею можно получить от 500 до 5000 рублей. Если годовая экономическая эффективность концепции превышает 100 000 рублей, ее автор получает 10% от суммы.