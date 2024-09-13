На промышленной площадке в Карабулаке заложили символический первый камень завода по производству СПГ

На промышленной площадке в г. Карабулаке заложили символический первый камень завода по производству природного сжиженного газа «Старт-Плюс». Завершить строительство малотоннажного завода планируется в 2026 году.

Участие в мероприятии приняли заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров, премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин, представители профильных ведомств и бизнес-сообществ региона.

По мнению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, строительство завода по производству сжиженного газа станет важным этапом в развитии экономики региона.

«Реализация подобного инвестпроекта – это не просто создание производственных мощностей. Это инвестиции в будущее нашей республики, в ее процветание и развитие, ведь предприятие будет способствовать созданию новых рабочих мест, обеспечению населения качественным топливом, увеличению налоговых поступлений в бюджет и повышению энергобезопасности региона», – считает руководитель субъекта.

В общей сложности создание завода позволит создать более 40 рабочих мест.

По словам автора данного инвестиционного проекта Руслана Барахоева, здесь также будет построен и криогенный топливозаправочный пункт. В планах руководства проекта и продвижение продукции на рынок других регионов. Стоимость инвестпроекта составляет 518,3 млн руб.