Началось строительство жилого комплекса с двумя детскими площадками на территории бывшей промзоны «Грайвороново»

Стартовали работы по возведению в районе Текстильщики жилого комплекса на 1075 квартир, состоящего из трех разноэтажных секций. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Новый ЖК возведут по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, земельный участок 2/2 (ЮВАО).

«Мосгосстройнадзор получил от застройщика извещение о начале строительно-монтажных работ на площадке. Проектом предусмотрено возведение на территории бывшей промзоны "Грайвороново" жилого дома переменной этажности площадью 88,5 тысячи квадратных метров. В комплексе предусмотрен трехуровневый подземный паркинг на 308 машино-мест, шесть мест для мотоциклов и 404 кладовых помещения», — отметил Антон Слободчиков.

По словам руководителя Мосгосстройнадзора, объект рассчитан на 1075 квартир: 246 однокомнатных, 376 двухкомнатных, 392 трехкомнатных, 61 четырехкомнатная. Они будут сдаваться без отделки.



На первом этаже для жильцов организуют детскую игровую комнату и спортзал. В помещениях, предназначенных для коммерческой инфраструктуры, откроются магазины, кафе и бытовые сервисы. Во входных группах обустроят колясочные, зоны для отдыха с диванами, комнаты для консьержей и лапомойки для животных. Возле лифтовых холлов предусмотрены отдельные помещения для хранения велосипедов.



На прилегающей территории появятся спортивная и две детские площадки с каруселями, качелями и канатами. Также здесь установят велопарковки, скамейки и перголы. В рамках проекта благоустройства планируется высадить клены, липы и березы.



Глава Мосгосстройнадзора напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина специалисты Комитета уделяют особое внимание качеству строительно-монтажных работ на жилых объектах города.

«Сотрудники Комитета составили график проверок, которые пройдут на протяжении всего строительного цикла жилого комплекса. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций», — добавил Антон Слободчиков.

Девелопером жилого комплекса Voice Towers выступает компания 3S Group. Реализовать проект планируется до конца 2027 года.