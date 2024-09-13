166 специалистов Группы «Россети» приняли участие во Всероссийской неделе охраны труда

Генеральный директор Центра технического надзора Группы «Россети» Андрей Кольцов выступил на сессии ВНОТ-2024, посвященной передовым практикам повышения безопасности в электроэнергетике. На полях форума состоялось корпоративное совещание о профилактике несчастных случаев. Участники подчеркнули необходимость разработки собственных стандартов применения средств индивидуальной защиты, актуализации других нормативных документов.

Всероссийская неделя охраны труда – крупнейшая в стране дискуссионная площадка, предназначенная для представления современных тенденций, обмена опытом и обсуждения перспектив развития деятельности в области обеспечения производственной безопасности. Организатор – Министерство труда и социальной защиты РФ.

«Россети» являются стратегическим партнером форума. Также компания обеспечила его надежное электроснабжение. Необходимые мероприятия были реализованы в рамках функционирования Штаба под руководством Заместителя Генерального директора - главного инженера компании «Россети» Евгения Ляпунова.

Представители компаний Группы «Россети» на ВНОТ также участвовали в дискуссионных сессиях и конференциях деловой программы, мастер-классах, кейс-чемпионатах и ток-шоу Молодежного дня. Кроме того, в рамках форума прошло награждение победителей и призеров всероссийских конкурсов в области охраны труда. Одним из лауреатов стала компания «Россети Урал», которую отметили за внедрение цифровых решений по учету и анализу данных.