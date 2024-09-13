«ММК-Метиз» освоил производство нового вида высокопрочной проволоки предназначенной для изготовления сердечников неизолированных сталеалюминиевых проводов

В ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО «ММК») освоено производство нового вида проволоки - высокопрочной проволоки круглого сечения диаметром 2,10 – 3,20 мм с цинк-алюминиевым покрытием группы 3 по ТУ 24.34.11-227-00187240-2024, предназначенной для изготовления сердечников неизолированных сталеалюминиевых проводов.

При ее разработке основной акцент был сделан на том, чтобы новая продукция отличалась высокими эксплуатационными характеристиками и максимальной защитой от атмосферной коррозии. Цинк-алюминиевое покрытие на поверхности проволоки обладает лучшими защитными свойствами по сравнению с обычным цинковым покрытием. За счет мелкой структуры и хорошей адгезии с поверхностью цинк-алюминиевое покрытие более устойчиво к деформации при изгибах в процессе изготовления и эксплуатации токопроводящих алюминиевых жил. Сердечник из высокопрочной проволоки обладает повышенной стойкостью в сложных метеоусловиях (сильные снегопады, штормовые ветры, резкие температурные скачки), приводящих к обрыву линий электропередач. Благодаря нанесению цинк-алюминиевого покрытия на поверхность проволоки вместо стандартного цинкового увеличивается еще и стойкость к коррозии минимум в 2 раза.

Применение сталеалюминиевых проводов с высокопрочным сердечником, покрытым цинк-алюминием, позволит значительно снизить затраты на ремонт, обслуживание и замену сталеалюминиевых проводов по сравнению с обычными проводами.

Освоение новой продукции стало возможным благодаря введению в эксплуатацию агрегата термообработки и горячего цинкования проволоки фирмы «FIB», приобретенного при поддержке федерального Фонда развития промышленности (ФРП). Агрегат позволяет осуществлять как нанесение цинкового покрытия, так и современного цинк-алюминиевого покрытия.