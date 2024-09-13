«Ориентир» построит фулфилмент-центр для Ozon в Ленобласти за 9 млрд руб

ООО "Ориентир ЛО" планирует построить фулфилмент-центр для Ozon во Всеволожском районе Ленинградской области.

Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта подписали в четверг губернатор региона Александр Дрозденко и гендиректор компании "Ориентир ЛО" Елена Бабенко на полях Балтийского регионального инвестиционного форума (BRIEF'24), передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

В ходе реализации проекта будет создано 5 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 9 млрд рублей. Ввод склада в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Как сообщила Бабенко после церемонии подписания журналистам, общая площадь центра составит 117 тыс. кв. метров.

Новый фулфилмент-центр станет третьим строительным проектом девелопера для Ozon в РФ и первым в регионе.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО "Ориентир ЛО" основано в 2023 году, занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

На территории Петербурга и Ленинградской области Ozon уже располагает тремя фулфилмент-центрами, в настоящее время возводится четвертый такой объект в этих регионах.

Логистические мощности Ozon насчитывают 35 фулфилмент-центров, более 100 сортировочных центров и более 50 тыс. пунктов выдачи заказов в России и странах СНГ.

Как сообщалось, по прогнозам экспертов, в перспективе пяти лет общий объем складских помещений Ozon и Wildberries составит 20 млн кв.м, или 30% от всего рынка складов России.