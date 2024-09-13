«Россети» присоединились к просветительской акции «Всероссийский урок безопасности»

Издательство «Просвещение» совместно с Группой «Россети» запустило новый модуль социального онлайн-проекта «Всероссийский урок безопасности». Он посвящен теме электробезопасности и содержит методические материалы, видеоролики и задания, которые могут использовать учителя, родители и дети.

Для получения доступа необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Педагоги смогут провести классные часы по электробезопасности со своими классами. А все желающие самостоятельно ознакомиться с материалами и пройти тест для проверки знаний, который размещен на странице модуля.

Все участники после прохождения урока получат сертификат.

Подготовленный урок электробезопасности ориентирован в первую очередь на ребят, учащихся в младших классах. Обучение бесплатно. Проходить урок участникам помогает Маша Лампочкина – мультипликационный персонаж, который ведет блог в соцсетях.

Работа Группы «Россети» по профилактике детского электротравматизма носит системный характер. Энергетики на регулярной основе проводят тематические занятия в детских садах, школах, оздоровительных лагерях во всех регионах присутствия. Сотрудничество с издательством «Просвещение» позволит увеличить охват аудитории.