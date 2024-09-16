АО “МКФ” на TNF EXPO в Тюмени в составе экспозиции ГК «Москабельмет».

АО "МКФ" приняли участие в TNF 2024. TNF — это крупное отраслевое событие, которое проводится ежегодно с участием представителей государства, топ-менеджеров крупнейших энергетических компаний, предпринимателей и специалистов.

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Компания представила свою продукцию для проектов российских нефтегазовых компаний:

бронированные кабели марок ОКГМ и ОКГМд,

кабель с оплеткой ОКМЦ,

а также новую хладостойкую линейку АРКТИДО.

Все кабели обладают высокой стойкостью к изгибанию, раздавливанию, удару и кручению. Ко всему прочему, они должны быть огнестойкими, малодымными и, при особых условиях, низкотоксичными при горении. Конструкции наших кабелей обеспечивают надежную защиту от механических воздействий и от проникновения химических веществ. Все это повышает эксплуатационные качества и надежность кабеля на протяжении всего срока эксплуатации.

Линейка хладостойких кабелей «АРКТИДО» предназначена для эксплуатации в суровых арктических условиях. Наши ВОК могут эксплуатироваться при температуре от -70 °C до + 70 °C, а монтаж допускается до -40 °C. При изготовлении линейки “Арктидо” используются специальные материалы, устойчивые к низким температурам.

Выставка проходит с 16 по 19 сентября в тюменском Технопарке.