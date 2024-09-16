Более 70 предприятий получили льготные инвестиционные кредиты благодаря поддержке города

Столица поддерживает развитие производств и строительство новой промышленной инфраструктуры. Так, компенсацией процентов по льготным кредитам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства воспользовались более 70 производителей из разных отраслей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства бизнесмены могут получить льготный инвестиционный кредит на сумму до трех миллиардов рублей сроком на три года по эффективной ставке в размере трех процентов годовых.

«По поручению Сергея Собянина город активно содействует инвесторам, которые создают новые индустриальные объекты. Так, они могут воспользоваться помощью Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства и получить льготный инвестиционный кредит по ставке три процента годовых. Только с начала 2024 года благодаря фонду промышленные инвесторы смогли привлечь свыше 90 миллиардов рублей», — рассказал Максим Ликсутов.

Среди поддержанных проектов — строительство второй очереди технопарка «ЗИЛ». Как ранее сообщил Сергей Собянин, благодаря льготному кредиту инвестор привлек три миллиарда рублей. В технопарке будут располагаться промышленные центры исследований и разработок, ИТ и электроники. Объект будет готов к сдаче к лету 2025 года. Сегодня уже ведутся строительно-монтажные работы,

Среди потенциальных резидентов технопарка — производители батарей для электротранспорта, интерьеров для самолетов, а также изготовитель подземных горнодобывающих машин на литий-ионных батареях.

«Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже более 12 лет работает в столице. Он оказывает финансовую помощь различным предприятиям для строительства технопарков, закупки нового оборудования и выхода на экспортные рынки», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо сначала заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее в зависимости от сроков списания процентов на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма. Вся информация доступна на сайте фонда.