China Mobile официально ввела в эксплуатацию кабель Peace, связывающий Сингапур и Францию

Китайский оператор China Mobile официально активировал подводный кабель Peace, проложенный между Сингапуром и Францией. По данным Datacenter Dynamics, в посте LinkedIn компания объявила, что кабель протяжённостью 15000 км заработал целиком — это уже третья цифровая магистраль China Mobile, связывающая Азию с Европой после кабелей AAE-1 и SeaMeWe-5.

Кабель имеет 13 посадочных станций в 12 странах, благодаря чему Сингапур связан не только с Европой, но и странами Азии и Африки. Строительство сингапурского участка началось в декабре прошлого года, а завершено в июле 2024-го.

Кабель Peace производства Huawei впервые заработал в 2022 году, связав Марсель (Франция) с Египтом. В 2022 год были построены ответвления в Пакистан и Кению. В феврале 2024 года заработало ответвление в Тунис — совместно с местным подразделением Ooredoo. В том же месяце кабель протянули и на Мальдивы.

Peace управляется гонконгской телеком-компанией PCCW Global и обеспечивает пропускную способность до 96 Тбит/с для сегмента Египет-Пакистан и 192 Тбит/с для средиземноморского сегмента от Египта до Франции. Ёмкость сингапурского фрагмента неизвестна.