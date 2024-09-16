Fortum поможет отключить советские АЭС в Болгарии, Литве, Словакии
2 часа назад
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Финская государственная компания Fortum поможет реализовать программу Европейской комиссии (ЕК), предполагающую вывод из эксплуатации ядерных объектов в Болгарии, Литве и Словакии, которые были созданы по советским разработкам. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Так, специалисты помогут вывести из эксплуатации Игналинскую АЭС в Литве, АЭС «Козлодуй» в Болгарии и «Богуницу» в Словакии. Специалисты уже начали выполнять первые задания по рамочному соглашению.
В финской госкомпании поблагодарили ЕК за доверие и напомнили, что недавно Fortum завершила демонтаж первого исследовательского ядерного реактора в Финляндии, что является достойным примером реализации подобного рода проектов.
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