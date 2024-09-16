Москва присвоила два первых статуса соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития

В ходе первого заседания Межведомственной комиссии по вопросам присвоения статусов соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития Правительство Москвы присвоило двум компаниям высшие ESG-статусы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина Москва решает задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития. В феврале 2024 года были утверждены критерии присвоения организациям статуса соответствия принципам устойчивого развития. Сегодня в ходе заседания Межведомственной комиссии совместно с Агентством стратегических инициатив мы вручили компаниям первые два ESG свидетельства - высокого уровня», – рассказал Максим Ликсутов.

При поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) столица продолжит работу по реализации проектов, направленных на использование энергоэффективных технологий, повышение экологической и социальной ответственности московских предприятий.

«Москва является одним из регионов-лидеров, формирующих экосистему, инфраструктуру для поддержки компаний, которые соответствуют стандартам устойчивого развития. АСИ совместно с Правительством РФ, деловыми объединениями разработало Стандарт общественного капитала бизнеса, который будет учитывать вклад компаний в достижение национальных целей, заботу об экологии и климатической адаптации, благополучии своих сотрудников, развитие социальных проектов и среды регионов присутствия. Такой бизнес сможет рассчитывать на поддержку со стороны государства как на федеральном, так и на региональном уровнях, и по поручению Президента мы совместно с Правительством Москвы, федеральными ведомствами, регионами, бизнес-сообществом и экспертами готовим перечень таких мер. Принимаемые изменения – ключевые в сфере устойчивого развития сейчас и на ближайшие годы. Благодарю команду мэра Москвы за то, что мы двигаемся в этих вопросах вместе», – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Присвоение ESG-статуса повышает инвестиционную привлекательность бизнеса, формирует имидж ответственной и устойчивой компании, а также позволяет привлекать новых поставщиков и партнеров.

Основным критерием для его получения является соответствие деятельности компании достижению Национальных целей развития страны, которые были определены Президентом России. Методология оценки разработана с учетом рекомендаций Банка России и Минэкономразвития России. Учитывается три основных направления: воздействие на окружающую среду, социальная ответственность, эффективность корпоративного управления.

«Присвоение ESG-статуса станет еще одной мерой поддержки бизнеса и дополнительным инструментом привлечения инвестиций в экономику Москвы. Предприятия оценивают по 105 показателям, среди которых деловая репутация, экологический менеджмент, управление рисками, работа с поставщиками и персоналом, политика инвестирования. По итогам компании может быть присвоен статус одного из трех уровней: ESG-А, ESG-В или ESG-С», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Высший статус соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития город присвоил компании ОАО «РЖД». Компания набрала 81 балл из 100. С 2022 года предприятие сэкономило топливно-энергетические ресурсы на более чем 6,5 млрд рублей, отправило на вторичную переработку более 80% отходов и обезвредило около 8 тысяч тонн промышленных и медицинских отходов.

«Основная цель РЖД в области устойчивого развития – соответствие деятельности компании высоким стандартам экологической и техносферной безопасности, корпоративного управления и социальной ответственности. Признание Правительством Москвы успехов РЖД в данной сфере подтверждает верность выбранных приоритетов», – сказал начальник Департамента экологии и техносферной безопасности РЖД Андрей Лисицын.

Кроме того, ESG-статус уровня ESG-A присвоили компании «Россети Московский регион», набравшей более 75 баллов. С 2022 года предприятие сэкономило свыше одного миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а расходы на проведение мероприятий по охране труда превысили 622 млн рублей.

«Получение ESG статуса важный показатель стабильности и устойчивого развития компании. Он позволит повысить нефинансовую транспарентность «Россети Московский регион», а также предоставить для стейкхолдеров (клиенты и потребители, инвесторы, органы власти) максимально полную картину о состоянии и результатах деятельности Компании. Акцент на соблюдении ESG принципов приведет к повышению эффективности деятельности, улучшению управления, привлекательности на рынке труда. Откроет для Компании дополнительный источник долгосрочного финансирования от нового круга инвесторов, принимающих решение о выделении средств в зависимости от места Компании в повестке устойчивого развития», – прокомментировал первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности компании «Россети Московский регион» Владимир Мясников .

ESG-статус Правительства Москвы может получить любая организация, работающая в сфере промышленности, производства электроэнергии, обращения с отходами, транспорта, строительства и недвижимости, гостиничного бизнеса и общепита, торговли, телекоммуникаций и связи, профессиональной и научной деятельности, а также государственного управления.