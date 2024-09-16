EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ «Балтийский провод», закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники г. Краснодара.

Образец кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1.5 торговой марки «Балтийский провод» был отобран и отправлен в аккредитованную лабораторию для проведения испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам проведенных испытаний выявлено отклонение по показателю превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 61,9 %). Продукция данной торговой марки была закуплена нами и испытана впервые.

О заводе-производителе сведений в информационном пространстве немного. Но всё же удалось выяснить, что «предприятие ООО «Балтийский провод» существует уже немалых 12 лет. Для повышения производительности труда используется компьютеризация, а на производственных площадках установлено новейшее оборудование для выпуска кабельной продукции.»

Но тем не менее, результаты испытаний и фактическое отсутствие сертификатов соответствия на продукцию ТМ Балтийский провод свидетельствует нам о том, что данная кабельная продукция является жестким фальсификатом и представляет опасность при использовании. EL-Комитет НОПСМ предостерегает потребителей от использования фальсифицированной кабельной продукции ТМ Балтийский провод и напоминает о необходимости тщательной проверки качества продукции перед ее покупкой и реализацией.