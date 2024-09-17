ЭТМ приглашает 19 сентября в Сколково на крупнейший форум по инженерным системам и электротехнике

19 сентября в Сколково пройдет крупнейший Форум ЭТМ, который продемонстрирует технические решения от ведущих производителей систем электро- и водоснабжения, отопления, вентиляции и климата, слаботочных систем, систем безопасности и автоматизации. Форум ЭТМ объединит 80+ брендов, 25 + ключевых спикеров и более 3000 участников на одной площадке. Форум в технопарке «Сколково» и станет масштабным отраслевым мероприятием по инженерным системам и электротехнике этого года.

Выставочные стенды на Форуме ЭТМ. Фото предоставлено пресс-центром компании ЭТМ.

Это будет уже 41-й по счету Форум ЭТМ. Компания проводит масштабные отраслевые мероприятия с 2013 года.

На выставке будут представлены новинки оборудования и инновационные разработки, отечественные системы умного дома, системы автоматизации производства, цифровые НКУ и многое другое.

Помимо крупнейшей выставки инженерных систем, гостей Форума ожидают насыщенные дискуссии с лидерами рынка в рамках Деловой программы.

Эксперты поделятся опытом применения цифровых инструментов для онлайн-продаж, закупок и проектирования, монтажа и ремонта, расскажут об инвестиционном климате строительной отрасли, об импортозамещении в процессах проектирования, строительства и эксплуатации объектов, о проблематике контроля качества электротехнической продукции, о развитии рынка средств защиты, о роли ЭТМ в обеспечении сборщиков щитового оборудования и конечных заказчиков.

Технические специалисты производителей презентуют свои новинки и дадут возможность их протестировать. У всех участников Форума будет возможность пообщаться с экспертами напрямую и задать вопросы.

Деловая программа будет разделена на шесть потоков для удобства слушателей.

Поток «Всё в силе» представит промпредприятиям, строительным и электромонтажным организациям актуальную информацию о светотехнике, кабеле, силовом оборудовании и электроснабжении объектов.

Спикеры потока «Всё под рукой» расскажут об эффективном применении инструментов, оснастки, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Частные монтажники на потоке «Всё возможно» узнают, как расти на рынке монтажа в три раза быстрее и получить максимум выгоды.

Поток «Всё cHVACeno» будет посвящен вопросам водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и климата.

На потоке «Всё под CTRLем» спикеры расскажут о решениях в области автоматизации, видеонаблюдения, СКУД, ОПС и умного дома.

На потоке «Всё на ОБОРОТ» торговые партнеры ЭТМ узнают о современных практиках развития онлайн-продаж и организации розничной торговли.

Деловую программу Форума ЭТМ дополнят мастер-классы по монтажу, тест-драйв оборудования в формате шоу атлетов, питчинг идей резидентов Сколково.

Фото предоставлено пресс-центром компании ЭТМ

Для промышленных предприятий будет организована сессия с представителями Торгово-промышленной палаты РФ, на которой обсудят поддержку компаний реального сектора.

Форум ЭТМ станет важным мероприятием для специалистов по закупкам, технических служб и службы экономической безопасности, административно-хозяйственных отделов, специалистов по охране труда, проектировщиков и сметчиков, монтажников, электриков и сантехников.

Удобная логистика и бесплатное участие! Запланируйте посещение Форума ЭТМ 19 сентября в Сколково.

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Подробнее о транспорте здесь:https://sk.ru/transport/

Дата начала ー 19.09.2024 года.

Время начала ー 09:30.

Стоимость в рублях ー бесплатно.

План схема Форума ЭТМ. Фото предоставлено пресс-центром компании ЭТМ. Открыть в полном размере.