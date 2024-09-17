ГОСТКАБЕЛЬ примет участие в международном форуме “100+ TechnoBuild”

C 1 по 4 октября в МВЦ “Екатеринбург-ЭКСПО” пройдет международный форум и выставка “100+ TechnoBuild”. В этом году участие в форуме примет 550 компаний из 25 стран.

Приглашаем посетить стенд ГОСТКАБЕЛЬ на форуме “100+ TechnoBuild”. На нем состоится презентация кабельно-проводниковой продукции для строительного сектора. Вы сможете ознакомиться с ассортиментом завода ГОСТКАБЕЛЬ, а также обсудить выгодные условия сотрудничества с нами. Форум – глобальная платформа для нетворкинга и выстраивания продуктивных бизнес-отношений.

ГОСТКАБЕЛЬ поставляет продукцию на объекты крупнейших застройщиков Уральского региона и Центральной России. Продукция ГОСТКАБЕЛЬ – эталон качества, подтвержденный Национальным реестром добросовестных производителей.

На выставке встретятся ведущие девелоперы, застройщики, архитекторы, проектировщики и производители материалов для строительства. Деловая программа с участием лучших мировых специалистов по строительству привлекает большое количество профессиональных посетителей.

До встречи на форуме!