Кабельная промышленность охлаждается: итоги полугодия и взгляд в будущее. Президент АЭК Максим Третьяков представил доклад о состоянии кабельного бизнеса

5 часов назад
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В рамках 85 общего собрания Ассоциации "Электрокабель" Президент Максим Третьяков выступил с программным докладом, посвященным итогам работы кабельной промышленности в первом полугодии 2024 года. В своем выступлении он детально проанализировал текущее состояние отрасли, выявив ключевые достижения, проблемы и тенденции, влияющие на развитие кабельного производства. Доклад стал важной платформой для обсуждения как внутренних вызовов, так и возможностей для оптимизации производственных процессов, а также стратегий по стимулированию экспортной активности и импортозамещения. Третьяков призвал участников встречи активно участвовать в обсуждениях и вносить предложения, направленные на дальнейшее развитие отрасли. RusCable.Ru выделил ключевые темы и тезисы выступления.

Важное предупреждение – необходимость критического восприятия информации, ведь некоторые цифры и данные могут создать искаженное восприятие кабельной отрасли. Кроме того, некоторые данные идут с большим временным лагом, ведь таможенная статистика теперь публикуется очень ограниченно.

Общее состояние экономики

В первом полугодии 2024 года российская экономика демонстрировала положительные результаты, включая рост валового внутреннего продукта (ВВП) и значительный прирост инвестиций в основной капитал. Однако в этом контексте сектор кабельной промышленности начал испытывать замедление. Согласно показателям, производство кабельных изделий показало рост всего лишь на 2% по весу меди и на 3% по весу металла. Это тенденция объясняется традиционным замещением алюминия медью, которое стало актуальным в свете экономических и производственных изменений. Однако, несмотря на такие небольшие положительные показатели, общее восприятие отрасли остается негативным. Это недовольство усугубляется замедлением других важных экономических показателей и несоответствием темпов роста кабельного сектора и экономики в целом.

Прогнозы и взаимосвязь с ВВП

Кабельная продукция глубоко интегрирована в инвестиционный цикл экономики, и, как следствие, ее производство напрямую зависит от динамики ВВП. Проведенный анализ подтвердил наличие прямой взаимосвязи между ростом ВВП и объемами производимых кабельных изделий. Однако в последнее время наблюдается переход к стагнации. Это явление связано с исчерпанием эффектов восстановительного роста, который поддерживал динамику производства в предыдущие годы, а также с жесткой кредитно-денежной политикой. Повышение ключевой ставки Центробанка также создало дополнительные трудности для бизнеса, особенно в сфере найма рабочей силы, из-за удорожания кредитов и увеличения финансовых издержек.

Статистика по основным рынкам

Что касается рынка, на Казахстан сейчас в составе Ассоциации "Электрокабель" есть только один завод по производству кабельной продукции, что негативно влияет на возможность получения полной и точной картины состояния отрасли в этой стране. Такой завод может служить только прокси-показателем для всей промышленности Казахстана, поэтому данные нужно воспринимать критически. В Беларуси же наметилось более стабильное положение, однако темпы роста экономической активности также демонстрируют замедление. Россия в первой половине 2024 года зарегистрировала общий рост объемов производства, но темпы этого роста существенно упали по сравнению с предыдущими годами.

Изменения в импорте и экспорте

На фоне данных о внутреннем производстве также наблюдаются значительные изменения в импорте и экспорте кабельной продукции. Импорт сократился на 15%, что обусловлено как внутренними экономическими факторами, так и изменениями в международной торговле. Экспорт, в свою очередь, показал рост.

Основные импортёры кабельной отрасли, такие как Республика Беларусь и Китай, сохраняются на своих позициях, однако отмечается заметный рост поставок из Турции на уровне 36%. В то же время ситуация с экспортом остается сложной, так как наблюдается ухудшение динамики в традиционных направлениях поставок, таких как Казахстан, где местные производители начинают набирать силу и конкурировать на рынке.

Проблемы в производстве

В рамках производственных аспектов компании сталкиваются с трудностями, особенно в межсезонье. Проблемы с поставками касаются как воздушных линий, так и силовых кабелей. Наблюдается стагнация объемов на одном уровне в течение трех лет подряд, что подтверждает нестабильность и неопределенность в отрасли. Параллельно с этим, заводы более активных производств, такие как завода "Конкорд", сообщают о восстановлении производственных мощностей и увеличении выпуска по сравнению с предыдущим годом, явлением, которое указывает на аппаратную гибкость и способности к адаптации в текущей ситуации.

Конкуренция на рынке

Конкуренция на рынке остается высоким. В развитии экспортного направления наблюдаются перспективы выхода на новые рынки, такие как Индия и Бангладеш, где возникают реальные вызовы со стороны местных производителей, которые начинают составлять конкуренцию российским компаниям. При этом российские производители продолжают напряженно искать возможности для экспорта и нахождения ниш на международных рынках. В условия жесткой конкуренции они прилагают усилия для адаптации своих производств к требованиям новых минимальных стандартов и предпочтений новых потребителей.

Заключение и планы на будущее

Таким образом, в первом полугодии 2024 года кабельная промышленность России столкнулась с множеством сложностей, которые требуют целостного и консолидированного подхода со стороны всех участников рынка. Необходимо активно работать над улучшением показателей, адаптируя производственные модели к меняющимся условиям и внедряя современные технологии. Существующая макроэкономическая модель, разработанная в сотрудничестве с Российской академией наук, будет обновляться с учетом новых данных и прогнозов, что поможет лучше понимать состояние и динамику кабельной отрасли в будущем.

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