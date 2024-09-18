АО «Марпосадкабель» начало производство кабелей с изоляцией из сшитого поиэтилена
9 часов назад
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АО "Марпосадкабель" начало производство кабелей с изоляцией из сшитого поиэтилена на напряжение 0,66 и 1 кВ, качество и надежность которых подтверждено сертификатами и соответствует требованиям современных стандартов качества.
Кабели с полиэтиленовой изоляцией (СПЭ) имеют большую температуру нагрева жил, следовательно большую пропускную способность, меньший вес и габариты, меньший радиус изгиба, меньше трудозатрат на производство кабеля, более экологичный монтаж. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена применяются для стационарной прокладки в разноуровневых трассах без ограничения высот, по воздуху, во влажных и сухих грунтах, помещениях, по стенам зданий, в специальных кабельных сооружениях.
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отправляет кабель заказчику
13 сент. 2024, 16:30:06
Пятница. Все готовятся к выходным, а кабель КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – к отправке заказчику. Он только что сошел с производственной линии и промаркировался. А теперь нарезается нужной длины и одевается в защитную термопленку. Так он приедет к новому владельцу в целости и сохранности, чистым и аккуратным. Кстати, водители Завода, которые обеспечивают доставку кабеля заказчикам по в...
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Кольчугинский «Электрокабель» обновил весовое оборудование
13 сент. 2024, 15:15:06
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На «Заводе Москабель» прошел новый день информирования
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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия на измерительные кабели
13 сент. 2024, 12:45:03
На основании Закона РФ от 22.08.2008 «123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»», проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия: - № RUC-RU.ПБ68.B.01998/24 со сроком действия с 04.09.2024 по 03.09.2029 на кабели измерительные, терморадиационностойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе...
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Чепецкий механический завод за 10 лет изготовил около 400 тонн титановой сварочной проволоки для российского судостроения
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