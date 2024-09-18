АО "Марпосадкабель" начало производство кабелей с изоляцией из сшитого поиэтилена на напряжение 0,66 и 1 кВ, качество и надежность которых подтверждено сертификатами и соответствует требованиям современных стандартов качества.

Кабели с полиэтиленовой изоляцией (СПЭ) имеют большую температуру нагрева жил, следовательно большую пропускную способность, меньший вес и габариты, меньший радиус изгиба, меньше трудозатрат на производство кабеля, более экологичный монтаж. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена применяются для стационарной прокладки в разноуровневых трассах без ограничения высот, по воздуху, во влажных и сухих грунтах, помещениях, по стенам зданий, в специальных кабельных сооружениях.