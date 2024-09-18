Кабельный рынок Узбекистана. 58 кабельных заводов и опережающие темы развития отрасли. Доклад «Узэлтехсанат» в рамках 85 Общего собрания Ассоциации «Электрокабель»
АКабельная отрасль Узбекистана начала развиваться в 1941 году, когда во время Второй мировой войны завод из Кольчугино был эвакуирован в Ташкент. На его базе был создан первый кабельный завод — «Электрокабель», который стал основой для дальнейшего роста цепи кабельных производств в стране. На 85 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" в серии международных докладов Профессор кафедры «Электромеханика и электротехнология» Ташкентского ГТУ Виктория Вячеславовна Цыпкина рассказала о текущем состоянии и перспективах развития кабельного бизнеса в Узбекистане.
На сегодняшний день в Узбекистане функционирует 58 кабельных заводов, из которых 18 входят в местную ассоциацию «Узэлтехсанат» (аналог нашей ассоциации "Электрокабель, только более скромного масштаба). Узбекские кабельные заводы, в основном, небольшие (по меркам российских) и часто имеют выраженную специализацию на выпуск определенной номенклатуры кабельной продукции. Заводов-гигантов или "универсальных" заводов с широкой номенклатурой меньше. Имеющиеся предприятия в стране закрывают большую потребность.
Основные отличительные черты кабельного рынка Узбекистана
Историческое наследие и традиции СССР.
- Благодаря началу производства в 1941 году и советскому периоду была сформирована достаточно мощная база местной промышленности.
- Эволюция с 1941 года включает в себя становление и собственных научно-производственных объединений, таких как «Электросигнал» и «Пахтакубель».
Разнообразие производств:
- 58 кабельных заводов обеспечивают широкий спектр продукции.
- Заводы предлагают более 1000 различных типов кабельно-проводниковой продукции, что закрывает много потребностей местного рынка.
Стандартизация и качество:
- 18 заводов, входящих в ассоциацию, производят продукцию, сертифицированную по стандартам, близким к российским ГОСТам, что создает надежный берег для качества.
- Мелкие предприятия часто работают по упрощенным документам, что может влиять на качество их продукции.
Сырьевая база:
- Узбекистан обладает значительными ресурсами меди, необходимой для производства кабелей, что позволяет обеспечить сырьем местные заводы.
- Однако, существует зависимость от импорта алюминия, что может оказывать влияние на цепочку поставок.
Государственная поддержка:
- В последние годы разработана система поддержки промышленных зон, включая специальное налогообложение и создание условий для развития производств.
- Создание 766 промышленных зон и 210 молодежных предпринимательских зон способствует оживлению экономики.
Развитие строительной отрасли:
- В Узбекистане активно строятся жилые комплексы и другие объекты, что создает высокий спрос на кабельные и проводниковые продукции.
- В 2023 году наблюдается рост на 107% в строительстве по сравнению с предыдущими годами, что связано с увеличением квартирных и нежилых проектов.
Перспективные направления:
- Узбекистан также активно развивает проекты в области возобновляемой энергетики.
- Ожидается внедрение кабелей для атомных электростанций в рамках концепции развития атомной энергетики до 2030 года.
Проблемы с кадрами:
- Несмотря на количество учебных заведений, существует нехватка специалистов, подготовленных именно для работы на кабельных заводах.
- Проводится работа по улучшению качества образования и подготовке кадров в этой области.
Кабельный рынок Узбекистана находится в стадии развития с множеством потенциальных направлений для роста, однако необходимо обратить особое внимание на подготовку специалистов и стандартизацию качества продукции, чтобы обеспечить дальнейшее успешное развитие этой ключевой отрасли экономики. В Узбекистане отсутствует свой научный центр, поэтому серьезных разработок в области кабельной техники не ведется. По итогам доклада можно отметить, что Узбекистан демонстрирует как можно развивать кабельные производства органически вместе с экономикой и вписывать производства в комплексные программы развития инфраструктуры. Возможно, что следующее заседание Ассоциации "Электрокабель" пройдет в Самарканде.