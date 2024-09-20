85 Общее собрание Ассоциации «Электрокабель» завершило свою работу. Главные события, новости и доклады

19 сентября в Завидово завершило свою работу 85 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель", которое стало рекордным по числу участников. Более 160 представителей отраслевых компаний. Более 100 предприятий кабельного бизнеса: производители оборудования, поставщики материалов и комплектующих, трейдеры, дилеры, сервисные компании и ядро ассоциации в виде кабельных заводов, совокупный объем рынка которых составляет более 85% по объемам переработки. RusCable.Ru подготовил краткие итоги и основные тезисы 85 Общего собрания, а самые яркие доклады и выступления можно найти в нашей хронике Ассоциации "Электрокабель". Мероприятия прошло при поддержке генерального партнера СБЕР CIB.

Кабельный рынок

Тематическая группа докладов аналитического характера по состоянию кабельной промышленности России, Белоруссии, Узбекистана, состоянию строительного рынка (ГК "Самолет") и рынка телекоммуникационных услуг (ВымпелКом) показывают, что темпы роста, которые демонстрировались в 2023 году позади. Кабельный бизнес заметно охлаждается, спрос под натиском целого ряда факторов сокращается и прогнозируется, что по итогам 2024 года кабельный бизнес покажет скромные 2-4% роста и далеко не по всем видам номенклатур. Однако санкционный режим, проблемы с платежами и негуманные условия предоставления финансирования не стали для кабельного бизнеса трагедией. Некоторые сегменты рынка, например LAN-кабели, чувствуют оживление. Активно идет разработка и внедрение новых материалов, перевооружение заводов на китайское современное оборудование. Кабельщики, которые уже привыкли к перманентному кризису в основном воспользовались удачным с точки зрения спроса 2023 годом, чтобы обновиться, повысить производительность и улучшить свою экономику. В совокупности угрозы существования рынка нет. Он вполне самодостаточен и конкурентен. Объемы импорта кабеля сокращаются, а экспорт, наоборот, от нулевых значений переходит к медленному, шаткому но все-таки росту. Рынок Белоруссии показывает аналогичный российскому сценарий. Только ситуация там несколько хуже, чем в России. Рынок падает чуть быстрее и объемы переработки сокращаются. Рынок Узбекистана наоборот переживает ренессанс. Реализация крупных инвестиционных госпрограмм активно стимулирует спрос на кабельную продукцию и высококлассных специалистов, которых, как и в России большой дефицит.

Проекты и инициативы Ассоциации "Электрокабель"

Сразу несколько крупных инициатив и проектов, которые реализует Ассоциация "Электрокабель", сейчас проходят очередные контрольные точки. Главной победой АЭК можно считать законопроект об агентском НДС для вторичной меди, который должен поступить на рассмотрение в государственную думу. Этот законопроект должен решить проблему "рисков по НДС" при работе с вторичной медью и поставить точку в более чем 10-летней истории хождения под "топором" для сотен кабельных предприятий. Законопроект имеет достаточно проработанную структуру и единственным его слабым местом, как отмечают разработчики и представители ФНС являются "реестры" участников вторичного оборота. Однако все признают, что практика агентского НДС - это большой шаг к повышению экономической безопасности кабельных предприятий.

На Общем собрании было сформировано и четкое понимание, что пора взять инициативы по кабельному оборудованию под контроль АЭК. Было принято решение о создании рабочей группы по кабельному оборудованию, которую возглавит руководитель ChinaCable.Ru Антон Герасимов. Основные инициативы направлены на сбор данных об оборудовании. его состоянии, созданию баз данных по запчастям, опыту эксплуатации и созданию консолидированной позиции по оборудованию в отрасли. Планируется проводить масштабную работу по взаимодействию с поставщиками, создание специальных сервисов и, главное, улучшение условий закупок импортного оборудования и создание платформы и условий для стимулирования собственного производства.

Проект "Антиконтрафакт", который исследует качество кабельной продукции отчитался о работе, проводимой относительно полимерных материалов. Именно в кабельных полимерах сосредоточено большое число несоответствия с нормативной документацией. Однако, в большинстве случаев, такие несоответствия не являются критическими. Полимеры остаются "серой зоной" в вопросах качества и системная работа по анализу, переговоры с поставщиками, инициативы по стандартизации направлены именно на этот рынок. Если в полимерном направлении можно отметить успехи Ассоциации, то в сфере контроля качества кабельной продукции непосредственно на объектах, есть бюрократические затруднения. Работа, направленная на возвращение системы государственного контроля за качеством кабеля, которые привели к созданию эксперимента в рамках которого "Росстандарт" должен был проводить оценку качества кабеля не на основе инцидентов, таких как "хромая лошадь", а в превентивном порядке не сработал. Формулировки, которые вошли в итоговую нормативную базу скорее всего не позволят осуществлять массовый контроль за строительством. Подразумевается, что Росстандарт может выходить на проверку только если есть "угроза жизни и здоровью", которую практически невозможно доказать. В то же время работа прокуратуры по этому направлению в большинстве случаев не позволяет выходить на подобные проверки. Установка "не кошмарить бизнес" в этом случае работает сильнее, чем жизни и здоровье людей. Эксперимент запушен, но АЭК не ждет от него серьезных результатов и продолжит работу по созданию системного механизма контроля качества кабельной продукции, вместо того, чтобы "бегать по стройкам и магазинам" в поисках фальсификата. У АЭК нет задачи быть инструментом внерыночной конкуренции. Цели Ассоциации — создание системы контроля качества, которая будет устраивать всех участников рынка. Необходимо учитывать интересы государства, людей и кабельного бизнеса. Сейчас государство не хочет этим заниматься, потребители хотят иметь безопасный продукт по доступной цене, а кабельный бизнес в своей массе, заинтересован в улучшении экономики, что ведет к росту стоимости и повышению требований к безопасности. Системно решить данный вопрос пока не получается.

Проекты "информационной политики" продолжат свою работу над созданием консолидированного мнения рынка и эффективного инструментария управления информационными потоками. Образ Ассоциации "Электрокабель" за несколько лет трансформировался, стал более открытым, современным и, главное, помогающим решать задачи кабельного бизнеса. Активная работа с отдельными группами потребителей и разноплановая информационная активность продолжатся. Члены АЭК позитивно оценили изменения и видят, как АЭК продолжает усиливать свое влияние.

Вызовы времени

Главным "вызовом", который стоит перед отраслью сейчас — это бездумное желание внедрить маркировку именно на каждый метр кабельной продукции. Складывается впечатление, что оператор системы "Честный знак" и заинтересованные в маркировке не отдают себе отчет о последствиях, в погоне за получением 50 копеек с каждого метра кабеля в счет конкретного юридического лица. Парадоксальная ситуация, когда вся отрасль высказывается против, приводит аргументы, проводит эксперименты, которые показывают несостоятельность идеи и механизмов маркировки, когда потребители кабельной продукции и участники оборота не получают никаких плюсов от внедрения маркировки буквально игнорируется и профильным министерством и оператором. Удивляет, что то, что называется "экспериментом" уже внедряется в государственные системы, словно решение об "успешности" эксперимента уже принято. Невероятное давление по внедрению метровой маркировки говорит о том, что за идеей о "Честном знаке" для кабельщиков стоит не государственный интерес, а коммерческая выгода конкретной группы людей, которые не думают о последствиях. Работа Ассоциации по решению "нерешаемой" проблемы внедрения кабельной маркировки продолжится. Отрасль не должна быть "обилечена" без учета собственных интересов промышленности и потребителей кабеля.

Правильный вектор еще на три года

По итогам выборов президента и правления Ассоциации "Электрокабель" можно сказать, что вектор развития ассоциации обозначенный как "министерство нового типа" показал свою эффективность и поддерживается участниками АЭК, которые видят реальную пользу и влияние на рынок. Работа комитетов и над проектами будет продолжаться, а вступление новых членов и активная информационная политика только расширяют возможности АЭК и только подтверждает статус "Высшей лиги кабельного бизнеса".

Более подробно узнать о ходе 85 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель" можно в спецпроекте.

Текст: Сергей Кузьминов