«Цифра» и САПРАН запустили систему прогностического анализа и диагностики оборудования на восьми ТЭЦ

Компании «Цифра» и САПРАН завершили проект по созданию системы предиктивной аналитики и прогностики в одной из крупнейших частных энергетических компаний России. Решение реализовано с использованием технологий искусственного интеллекта и развернуто на базе российской платформы для управления производством ZIIoT от «Цифры» с отечественным аналитическим ядром CYBERPHYSICS. Для онлайн-подключения ТЭЦ заказчика к новой системе команда САПРАН создала порядка 2 000 моделей парка оборудования и около 600 технологических мнемосхем для контроля за состоянием его работы.

Внедренная система предназначена для автоматизации мониторинга и диагностики развития неисправностей, отклонений в режимах работы электростанций, а также прогнозирования изменения технического состояния газовых и паровых турбин, котлоагрегатов, вспомогательного оборудования и оборудования энергетического хозяйства. В ходе проекта создан центр мониторинга и диагностики генерирующих мощностей для обслуживания восьми ТЭЦ, в ближайшее время будут подключены еще две электростанции. В перспективе планируется масштабирование системы на уровне инфраструктуры и включение в контур предиктивной аналитики следующей очереди ТЭЦ заказчика.

На сегодняшний день успешно завершены работы по ключевым этапам проекта. В начале проектная команда разработала полный пакет проектной документации и завершила пилотное внедрение ядра автоматизированной системы предиктивной аналитики и диагностики. На следующих этапах были уточнены и финализированы требования к системе и дополнительные настройки решения для тиражирования ПО на следующие восемь ТЭЦ. Также САПРАН и ГК «Цифра» провели обучение специалистов и в данный момент оказывают консультационную поддержку внутреннего центра компетенций заказчика по мониторингу и диагностике оборудования теплоэлектростанций.

«В рамках комплексного проекта мы создали интеграционное решение на платформе ZIIoT компании «Цифра» с использованием ядра моделирования Cyber Studio. За счет современных технологий гибридного моделирования и внедрения элементов искусственного интеллекта решение существенно снизит вероятность ошибок и влияние человеческого фактора. Решение было зарегистрировано в Реестре российского ПО, что подтверждает соответствие высоким стандартам безопасности и требованиям импортозамещения. В целом создание собственного центра мониторинга и диагностики генерирующих мощностей позволяет заказчику уменьшить издержки на ведение предиктивной аналитики и прогностики в три раза по сравнению со стоимостью услуг аутсорсинговых компаний и обеспечить высокую технологичность и импортонезависимость своих проектов от аналогичных решений западных поставщиков», – отмечает Артем Маркелов, директор департамента промышленной автоматизации компании САПРАН.

«Самое главное – бизнес-ценность, которую мы приносим клиентам в различных отраслях промышленности, сосредоточена именно в интеллектуальных прикладных решениях, которые базируются на промышленной платформе ZIIoT, предназначенной для управления колоссальными массивами разнородных производственных данных. Для реализации этой задачи мы привлекаем технологических партнеров – лидеров рынка в своих областях, реализуя на платформе лучшие прикладные решения для промышленности. Система предиктивной аналитики для электростанций на основе обработки больших массивов аналитических данных с использованием ИИ уже доказала свою эффективность и может быть успешно использована как эталонный продукт в энергетической отрасли для идентификации и предотвращения потенциальных инцидентов», – комментирует заместитель генерального директора по проектам ГК «Цифра» Сергей Студеникин.