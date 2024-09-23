На добычу и переработку цветных металлов в Туве выделят 4 млрд рублей

Правительство России направит 4 млрд рублей на реализацию инвестпроектов по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тыва. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"[Рассмотрим] вопрос об обеспечении потребностей растущей российской экономики в стратегических видах сырья, включая алюминий, никель, медь, редкоземельные и другие цветные металлы. Они сейчас имеют огромное значение для отечественной промышленности, для укрепления технологического суверенитета в самых разных секторах в условиях внешнего санкционного давления", - указал глава кабмина.

Он пояснил, что речь идет, в том числе об авиастроении, автопроме, микроэлектронике, атомной промышленности, химической индустрии.

"Правительство направит 4 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов по добыче и переработке цветных металлов в Республике Тыва, которая обладает значительными сырьевыми запасами", - информировал он.

Как отметил премьер, это повысит привлекательность этой сферы для бизнеса, поможет в освоении крупных месторождений, поддержит строительство новых горно-обогатительных комбинатов, придаст дополнительный импульс развитию всего региона. "Очень важно, чтобы эти средства были максимально эффективно использованы", - подчеркнул Мишустин.