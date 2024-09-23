ПАО «Русолово» продолжает активное освоение месторождения Фестивальное

23 сент. 2024, 15:30:02
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Источник:
ПАО Русолово
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ПАО «Русолово» в рамках освоения месторождения Фестивальное приступило к разработке очередного участка рудника Молодёжный производственного комплекса Солнечный — зоны Свинцовая.

Освоение участка находится на этапе подготовительных работ по раскатке и зачистке горной выработки от пустой породы. Следующий шаг – прокладка кабелей и водно-воздушных магистралей, разработка локальных проектов на проходку горной выработки.

Согласно предварительной оценке балансовых запасов категории С1 и С2 рудное тело обладает значительным потенциалом медного содержания – 2289 т, доля олова составляет – 949 т.

Вовлечение в работу нового участка в сопровождении эксплуатационной разведки позволит определить актуальную ресурсную базу, повысить эффективность использования производственных мощностей, положительно влияя на рентабельность предприятия.

ПАО «Русолово» является ведущей российской оловодобывающей компанией, обладает значительным потенциалом по запасам олова. За 2023 год производство олова в концентрате составило 3 тыс. тонн.

Компания производит следующие виды металлов в концентратах: олово, вольфрам, медь и серебро. Предприятия ПАО «Русолово» расположены в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.

В мае 2022 года ПАО «Русолово» исполнилось десять лет со дня основания.

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