Завод «Спецкабель» представит свои разработки на Всероссийском Морском Конгрессе

Завод СПЕЦКАБЕЛЬ ставит во главу угла безопасность каждого судна.

Завод «Спецкабель» готовится представить разработки на Всероссийском Морском Конгрессе 24–25 сентября в Москве. Это мероприятие станет площадкой для встречи экспертов, производителей и потребителей услуг в области судостроения, судоходства, морской логистики и других секторов морской экономики.

На протяжении нескольких лет «Спецкабель» выпускает кабели для судовой промышленности. На Всероссийском Морском Конгрессе завод продемонстрирует, как современные технологии могут стать надежным фундаментом для безопасного функционирования морских судов.

Президент ГК «Спецкабель», генеральный конструктор Андрей Лобанов, выступит с докладом, 25 сентября в 12:30 выступит в практической сессии «Судовой электромонтаж в новой технологической реальности», где расскажет о применении кабельных сборок для электромонтажа высокочастотных кабельных линий.

Выставочная часть Конгресса станет платформой для демонстрации разработок «Спецкабеля», соответствующих требованиям Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра. Среди них:

Кабели для промышленного интерфейса RS-485 : предназначены для передачи данных в судовых системах автоматики, управления, контроля и диагностики.

: предназначены для передачи данных в судовых системах автоматики, управления, контроля и диагностики. Кабели для структурированных кабельных сетей категории 5e : обеспечивают стабильную передачу данных.

: обеспечивают стабильную передачу данных. Универсальные кабели СКАБ : применяются для решения задач на борту судна, от электроснабжения до связи.

: применяются для решения задач на борту судна, от электроснабжения до связи. Серия кабелей СКАБ-С для экстремальных условий эксплуатации : обладают повышенной устойчивостью к воздействию влаги, температурным перепадам, соленой воде, вибрации и механическим повреждениям.

: обладают повышенной устойчивостью к воздействию влаги, температурным перепадам, соленой воде, вибрации и механическим повреждениям. Кабели судовые для контрольно-измерительных приборов и передачи данных: обеспечивают бесперебойную передачу данных от КИП.

Всероссийский Морской Конгресс – это площадка для диалога, обмена опытом и поиска инновационных решений. И слоган столичного предприятия на этом мероприятии звучит: «Надежному кораблю – надежный кабель».