«Камский кабель» приглашает на Петербургский газовый форум

С 8 по 11 октября представители ООО «Камский кабель» примут участие в Петербургском международном газовом форуме, который состоится в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум».

На выставке предприятие продемонстрирует свои новые разработки, а также импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли. Технические специалисты и представители отдела продаж компании ответят на вопросы

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