«Росэлектроника» представляет разработки для критической инфраструктуры на форуме «Микроэлектроника 2024»

ИНЭУМ им. И.С. Брука (в составе Концерна «Автоматика» входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) представляет на форуме «Микроэлектроника 2024» программируемые логические контроллеры и одноплатный компьютер на базе процессоров «Эльбрус». Изделия предназначены для применения в различных отраслях промышленности, в том числе, на объектах критической инфраструктуры.

Высокая производительность представленных контроллеров позволяет создавать на их основе автоматизированные системы управления технологическими процессами средней и высокой информационной мощности. Предприятие также демонстрирует инструментальный комплекс САПР «ELPLC-LOGIC», позволяющий программировать любые промышленные контроллеры на языках стандарта МЭК-61131-3.

На стенде ИНЭУМ им. И.С. Брука представлен встраиваемый одноплатный компьютер промышленного назначения МП-21 на базе процессора Эльбрус-2С3. Изделие применяется как вычислительный модуль на платах-носителях. Устройство создано в форм-факторе Com Express Type 6 Compact, что позволяет легко интегрировать модуль в различные системы автоматизации.

Для производителей интегральных микросхем в экспозиции демонстрируется импортозамещающий программно-аппаратный комплекс для проектирования корпусирования микросхем серверного исполнения на базе микропроцессоров Эльбрус в составе САПР «СРК».

«Разработки компании, представленные на форуме, не только поддерживают стратегию импортозамещения, но и не уступают иностранным аналогам по своим характеристикам. Наши технические решения имеют широкий спектр применения и обеспечивают повышенный уровень информационной защищенности», - отметил генеральный директор ИНЭУМ им. И.С. Брука Александр Ким.

Форум «Микроэлектроника 2024» проходит с 23 по 28 сентября на федеральной территории «Сириус».