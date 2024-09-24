Группа компаний «Элемент» запускает линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах на АО «НИИЭТ»

24 сент. 2024, 16:00:15
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ПАО «Элемент», один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидер в области микроэлектроники в России, инвестирует более 790 млн рублей в расширение производства на своем предприятии НИИ электронной техники (АО «НИИЭТ») в Воронеже. Новые мощности позволят НИИЭТ запустить производство микроконтроллеров собственной разработки и других электронных компонентов в металлополимерных корпусах. Проект реализуется при финансовом участии Фонда развития промышленности (ФРП).

Новые мощности создаются под корпусирование одной из наиболее перспективных разработок НИИЭТ – ультранизкопотребляющего микроконтроллера К1921ВГ015 с широкой сферой применения в медицине, бытовых счетчиках газа и электроэнергии, а также при автоматизации производства. Новая линия также предусматривает возможность сборки микроконтроллеров, микропроцессоров, преобразователей питания, интерфейсных интегральных микросхем, модулей усиления мощности, кремниевых и нитрид-галлиевых СВЧ-транзисторов в наиболее востребованных металлополимерных корпусах QFP, QFN, SOT, SOIC и TO.

Инвестиции в запуск производственной линии составили 790 млн рублей, из которых 616 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

До конца 2025 года предприятие планирует корпусировать в пластик до 3,5 млн изделий в год, в то время как проектная мощность предполагает серийное производство до 10 млн штук в год. Это дает возможность обеспечить выпуск в металлополимерных корпусах продукции НИИЭТ для предприятий Группы компаний «Элемент» и внешних заказчиков. Так, до 70% выпускаемого объема продукции в металополимерных корпусах будет поставляться отечественным гражданским производителям электроники, среди которых «Электротехнические заводы «Энергомера», «Лартех», «ЖелДор-Техника» и другие.

Запуск новой линии стал следующим большим этапом в программе модернизации НИИЭТ. В 2016 году на предприятии были введены мощности по производству электронно-компонентной базы, а в 2021 году завершилась модернизация кристального производства, необходимая для выпуска сверхбольших интегральных схем (СБИС) и мощных СВЧ транзисторов. Запуск новой линии по корпусированию в пластик на НИИЭТ позволил дополнительно создать 15 рабочих мест.

Президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов:

«Расширение производства НИИЭТ – часть масштабной инвестиционной программы, которую реализует Группа компаний «Элемент». Мы последовательно расширяем мощности наших предприятий для выпуска наиболее востребованной продукции и электронных изделий с высоким потенциалом спроса в будущем, таких как, например, продукты на нитрид-галлиевых технологиях. Инвестиции в запуск новой линии на НИИЭТ позволят нам обеспечить производство электронной компонентной базы в более дешевых металлополимерных корпусах и, тем самым, сделать нашу продукцию доступной для использования в различных отраслях потребительского сектора. В частности, микросхемы в пластиковых корпусах являются ключевыми компонентами в производстве умных счетчиков учета электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, бытовой электроники, телекоммуникационного и навигационного оборудования, а также используются в автомобильной промышленности и робототехнике».

Гендиректор АО «НИИЭТ» Павел Куцько:

«Сейчас все микроэлектронные предприятия, которые видят основу своего развития в увеличении объемов выпуска, а следовательно, в расширении производства продукции для массового гражданского рынка, рассматривают корпусирование в пластик как одно из наиболее актуальных направлений, потому что без него невозможно обеспечить конкурентную цену микроэлектронной продукции в данном секторе. С нашей точки зрения, это правильный подход, поэтому создание собственной площадки по сборке компонентов в пластиковых корпусах является одним из наших приоритетных проектов. На первом этапе мы планируем загрузить площадку работами по сборке микроконтроллеров К1921ВГ015. В дальнейшем участок можно будет масштабировать и выходить на предоставление услуг по сборке компонентов как для предприятий, входящих в Группу «Элемент», так и для сторонних заказчиков».

О ПАО «Элемент»

ПАО «Элемент» является одним из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидером в области микроэлектроники в России. В состав Группы входят более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция ПАО «Элемент» имеет широкое применение в различных отраслях экономики.
Более подробную информацию о Группе «Элемент» можно найти на сайте: https://gkelement.ru. Новости в Пульсе: @Element_Group

О АО «НИИЭТ»

АО «НИИЭТ» – один из ведущих производителей электронных компонентов в России. Научно-исследовательский институт электронной техники является одной из старейших отечественных школ разработки с большими производственными мощностями и квалифицированными кадрами. Сегодня НИИЭТ – единственное в России предприятие, которое занимается серийным производством и поставками GaN-транзисторов на кремнии. АО «НИИЭТ» выполняет полный комплекс работ по проектированию цифровых и аналоговых микросхем, силовых, ВЧ-, СВЧ-транзисторов и блоков на их базе. Институт располагает современной производственной линией для сборки ИМС, силовых, ВЧ-, СВЧ-транзисторов во всех типах металлокерамических корпусов.

О ФРП

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.
ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.
Флагманская программа Фонда «Проекты развития» направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной и критически важной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Программа «Комплектующие изделия» призвана повысить уровень локализации производства конечной российской продукции, «Автокомпоненты» — помочь выпускать компонентную базу для автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники, а программа «Лизинг» — обеспечить финансирование части аванса на приобретение оборудования. Программа «Производительность труда» дает возможность реализовать меры по повышению производительности на предприятии, программа «Маркировка товаров» — установить оборудование для прослеживаемости продукции.
Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам. По одной из них – «Проекты лесной промышленности» – финансирование позволяет приобрести деревообрабатывающее оборудование.
В ФРП работает Консультационный центр, который в ежедневном режиме помогает предприятиям выбрать программу Фонда, способы участия в конкурсах господдержки, в т.ч. на заключение Специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и на компенсацию процентной ставки по инвесткредитам.
Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путем преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». ФРП выступает одним из ключевых инструментов реализации промышленной политики в соответствии с 488-ФЗ. Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является Наблюдательный Совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга России Д.В. Мантуров. По поручению Минпромторга России госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ в рамках 82-ФЗ.

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