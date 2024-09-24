На форуме «Цифровая транспортация» дан старт полностью беспилотному движению по всей трассе М-11

24 сент. 2024, 15:30:15
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Время чтения ≈ 13 минут
Источник:
Министерство транспорта Р...
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На форуме «Цифровая транспортация» стартовали беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 «Нева» без водителей. Торжественная церемония прошла в рамках пленарного заседания «От цифровых решений к лидерству в отрасли». В запуске движения принял участие заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев.

Беспилотные грузовики начали курсировать по трассе М-11 «Нева» летом 2022 года в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры», предложенного Минтрансом России и бизнесом весной 2021 года. Инициатива поддержана Правительством и включена в утвержденный перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года.

«В июне прошлого года мы начали беспилотные грузоперевозки между двумя столицами. На маршрут вышли автономные тягачи. Сначала на трассе работало 3 автомобиля, а за год их число увеличилось до 22. Они проехали более 3 миллионов километров и перевезли свыше 330 тысяч кубометров груза. К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в следующем году составит уже 93 автомобиля», – сообщил Виталий Савельев.

С вводом в эксплуатацию обхода Твери в июле 2024 года трасса М-11 стала полностью доступной для движения беспилотного автотранспорта. До этого момента, согласно экспериментальному правовому режиму (ЭПР), водитель был обязан находиться за рулем машины при въезде в город.

Результаты первого года эксплуатации позволили сделать еще один шаг к полностью автономным перевозкам.

«Беспилотники проехали без аварий более 3 миллионов километров за полтора года, что позволило перейти к следующему этапу водитель теперь может занять пассажирское место. Сегодня на форуме мы запустили 4 беспилотных автомобиля без водителей. В рамках нашего проекта мы тестируем различные технические, юридические и экономические аспекты беспилотной доставки грузов. Первые оценки эффективности можно сделать уже сейчас, и они вселяют оптимизм», – отметил Министр транспорта Роман Старовойт.

Беспилотные грузовики, в отличие от традиционных, не подвержены ограничениям по режиму труда и отдыха, что позволяет им работать круглосуточно без перерывов. Это значительно увеличивает скорость доставки, так как они могут работать в любое время, минимизируя время простоя и оптимизируя логистические процессы. Использование беспилотного грузовика сократило время кругового рейса между Москвой и Санкт-Петербургом с 3 до 1,5 суток.

В рамках проекта крупнейшие грузы перевозят ведущие компании отрасли и ритейлеры, такие как «Национальный перевозчик», «Глобалтрак», «ПЭК», Х5, «Магнит», «Газпромнефть-Снабжение» и Wildberries.

Проект беспилотных логистических коридоров внедряет уникальные технологии. Во-первых, впервые в мире тестируются вместе технологии беспилотных автомобилей и умные дорожные сервисы, такие как беспроводная связь, цифровые карты и надежная навигация. Во-вторых, государство берет на себя расходы по созданию цифровой инфраструктуры, необходимой для безопасного движения беспилотных грузовиков по магистралям.

При запуске беспилотного движения без водителя был представлен цифровой двойник трассы М-11, созданный компанией «СофтТелематика» (входит в концерн «Телематика»). Он обеспечивает круглосуточный контроль за движением всех беспилотников в режиме реального времени. Цифровой двойник – это высокоточная цифровая карта дороги и её инфраструктуры, взаимодействующая с автономным транспортом. Она включает центр управления, который собирает данные о состоянии дороги в реальном времени и подключается к интеллектуальной системе управления дорожным движением. Это позволяет системе управления беспилотных грузовиков получать актуальную информацию о трафике, погоде и происшествиях на трассе.

«Обеспечение взаимодействия информационной инфраструктуры дороги и беспилотных транспортных средств позволяет в режиме онлайн передавать данные, необходимые для корректировки действий уже не только водителей, но и беспилотников. А это важнейший фактор для обеспечения высокого уровня безопасности всех участников движения», – подчеркнул председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Подключение к цифровому двойнику позволяет беспилотному автомобилю получать данные от «умной» дороги и «видеть» любые события, находящиеся за границами сенсорных систем автомобиля, дальность которых ограничена физической зоной видимости. В свою очередь, умная дорожная инфраструктура получает данные о движении беспилотного и подключенного транспорта, обеспечивая эффективную координацию и управление транспортными потоками на магистрали. Такое взаимодействие необходимо для безопасного движения и увеличения скорости движения ВАТС, что в результате окажет положительное влияние на экономическую эффективность коммерческих беспилотных грузовых перевозок», – прокомментировал генеральный директор компании «СофтТелематика» Дмитрий Казаринов.

Также на форуме была запущена акция «Перевезено беспилотником»: в течение месяца беспилотники будут перевозить грузы с наклейкой «перевезено беспилотником». Эта акция поможет людям лучше познакомиться с беспилотными технологиями. Беспилотники не только экономят время при перевозке грузов, но и благодаря высокой предсказуемости делают поездки безопаснее и комфортнее для других участников движения.

Проект «Беспилотные логистические коридоры», реализуемый на трассе М-11 «Нева», – это первый шаг к беспилотным грузоперевозкам по всей России. Для запуска эксперимента был введен экспериментально-правовой режим (ЭПР), который позволяет протестировать все аспекты внедрения технологий, нормативно-правовое регулирование и бизнес-модели. В августе этого года применение ЭПР было расширено на трассы М-12 «Восток» и ЦКАД.

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