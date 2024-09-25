Смольный ищет подрядчиков на двухлетний ремонт дорог за 14,4 млрд рублей

Комитет по госзаказу Петербурга разместил четыре закупки на ремонт дорог в ближайшие 2 года с общей стоимостью контрактов в 14,4 млрд рублей.

Согласно данным портала госзакупок, подрядчик должен отремонтировать дороги в северных (первый и второй этапы) и южных (четвёртый и пятый) районах города. Начальная цена контракта по каждому лоту составляет 3,6 млрд рублей.

Работы первого и четвёртого этапов должны быть выполнены к 15 декабря 2025 года. Второй и пятый этапы победитель конкурса обязуется завершить до 15 декабря 2026 года.

Заказчиком ремонта выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

Накануне дорожники закончили работы по замене асфальта на Новоизмайловском проспекте. Участок в 2,5 километра обновили по проекту "Безопасные и качественные дороги".