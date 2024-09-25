В Якутии после капремонта запущено рабочее движение по 20-километровому участку трассы А-331 «Вилюй»

В Республике Саха (Якутия) состоялось открытие рабочего движения на участке капитального ремонта км 588 – км 608 федеральной трассы А-331 «Вилюй». Обновленный отрезок проходит от г. Вилюйск до мостового перехода через р. Чыбыда и соединяет Вилюйский и Верхневилюйский районы.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» Николай Андреев, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Анатолий Потапов, заместитель главы Муниципального района «Вилюйский улус (район)» Никифор Саввинов и представители подрядных организаций.

Ранее данный участок имел грунтовый тип покрытия и был подвержен пучинообразованию и размыву в период весеннего половодья. В ходе капитального ремонта федеральные дорожники перевели в асфальтобетонное покрытие участок протяженностью 20 км (две полосы движения, ширина каждой – 3 м). Теперь отрезок соответствует параметрам IV технической категории.

В ходе работ дорожники также установили 19 водопропускных труб общей протяженностью 428 пог.м, а для безопасности дорожного движения установлены барьерное ограждение протяженностью 5 256 пог. м, новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Проведенный капитальный ремонт позволил обеспечить безопасное и комфортное передвижение, увеличить пропускную способность участка и ликвидировать проблему запыленности на автомобильной дороге.

Согласно программе развития федеральной автодороги А-331 «Вилюй», утвержденной Федеральным дорожным агентством, в первую очередь ведется работа по приведению в нормативное состояние тех участков трассы, которые проходят в границах населенных пунктов. На сегодняшний день на территории Якутии заасфальтировано более 600 км трассы А-331 «Вилюй».