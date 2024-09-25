В Якутии построят многоквартирный жилой дом

Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома с офисным этажом запланировали в г. Томмот, сообщает RosTender.info.

Акционерное общество "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" принимает заявки на участие в тендере до 4 октября. Начальная цена контракта составляет 215 млн рублей.

Исполнителю необходимо в срок до 31 июля 2025 года провести работы по строительству жилого дома на ул. Кирова, д. 14. Жилые помещения передаются с чистовой отделкой, системами электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, с установленным сантехническим оборудованием. Каждая квартира должна быть оборудована первичными средствами пожаротушения и дымовыми извещателями в каждой комнате, системой ОПС. Придомовая территория должна иметь детскую площадку и парковочные места для автомобилей.