«Пермская судоверфь» готовится к сборке секций и блоков круизного электросудна «Байкал»

В ближайшие месяцы на "Пермской судоверфи" (ПСВ) начнется сборка секций и блоков круизного электросудна "Байкал", которое будет эксплуатироваться на озере Байкал. Об этом рассказал 24 сентября в ходе общения с журналистами в рамках II Всероссийского Морского конгресса генеральный директор ООО "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов, сообщили Sudostroenie.info в пресс-службе компании.



По словам Ришата Багаутдинова, сдача нового круизного электросудна запланирована на сентябрь 2026 года.



Напомним, строительство гибридного круизного судна "Байкал" ведется в рамках контракта между АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и с ООО "Эмпериум" (Emperium, входит в Sitronics Group) для ООО "ВодоходЪ" в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния.



Судно "Байкал" предназначено для совершения круизных рейсов в акватории озера Байкал в навигационный период. В межнавигационный период оно сможет использоваться в качестве "плавучей гостиницы".



ООО "ПСВ" зарегистрировано в июле 2021 года, его участниками являются АО "Фонд развития Пермского края" (75%) и ООО "Эмпериум" (25%).

Напомним, II Всероссийский Морской конгресс проходит в Москве с 24 по 25 сентября 2024 года. В этом году мероприятие организовано при поддержке правительства России, Минпромторга, Минтранса, Росморречфлота, ФГУП "Росморпорт", Российской палаты судоходства и Ассоциации морских торговых портов. Титульным партнером выступает госкорпорация "Росатом", стратегическим партнером – "Корпорация морского приборостроения" (КМП). Портал Sudostroenie.info выступает отраслевым информационным партнером мероприятия.