Отрасли разные — проблемы общие. Опыт MiningConf 2024 может быть полезен для кабельного бизнеса

Сегодня в Москве на площадке Согласие Холл открылась первая конференция по развитию бизнеса MiningConf, которая собрала более 200 профессионалов горной отрасли. Событие стало площадкой для обсуждения актуальных трендов и вызовов горнодобывающей индустрии. В рамках конференции прошла пленарная сессия на тему «Горнодобывающая промышленность России как фактор технологического суверенитета: взаимодействие бизнеса и власти», где эксперты обсудили значимость сотрудничества между бизнесом и государственными структурами. Партнером мероприятия выступили RusCable.Ru и Ассоциация "Электрокабель", которые были приглашены в качестве VIP-гостей мероприятия.

Конференция MiningConf показала насколько близкими могут быть проблемы в разных индустриях и почему Ассоциации "Электрокабель" важно не зацикливаться только внутри контура кабельного бизнеса. В рамках конференции прошли сессии, посвященные маркетингу и продажам, на которых ведущие специалисты и представители крупнейших компаний горнодобывающей и перерабатывающих отраслей поделились современными стратегиями и успешными кейсами.

"Интересно наблюдать, как трансформируется понимание ценности маркетинга и PR на промышленном рынке. Те, кто раньше мыслил только категориями "тонна" или "рентабельность", начинают осознавать, что мнение потребителя и образ компании-поставщика или подрядчика может оказать существенное влияние на бизнес-результат", — поделился мнением Александр Гусев, руководитель медиахолдинга "РусКабель" и директор по информационной политике Ассоциации "Электрокабель".

Конференция MiningConf 2024 позволила компаниям сектора b2b лучше понять, что маркетинг и PR универсальны. Использование современных digital-инструментов в горной отрасли может дать отличные результаты даже в горной отрасли.

"Некоторые подходы и фишки, которые здесь показывают как передовые, были внедрены на RusCable.Ru еще с десяток лет назад, но есть и интересные подходы, связанные с выстраиванием цепочек касания и систем измерения эффективности", — отметил Александр Гусев.

Отдельно стоит отметить доклад "Прагматичный B2B маркетинг: тренды, приоритеты, неочевидная неэффективность для собственников и первых лиц", который показал, что маркетинг — это не гонка бюджетов, а серьезная интеллектуальная игра, которая требует профессионального подхода и отраслевых компетенций. Деньги потратить можно очень быстро, а добиться результата — нет. Именно поэтому важно в жестких рынках b2b работать с профессиональными командами, не пытаясь, например, нанимать непрофильные агентства для бесконечной рассылки пресс-релизов.

Тематика конференции была сформирована на основе реальных запросов и болей отрасли, которые совпадают и с кабельным рынком. Например, проблема платежей в Китай, кадровый голод и, конечно, общая экономическая ситуация и неопределенность. Что делать бизнесу — сжиматься и ждать кризис или идти в агрессивный рост, надеясь на увеличение рыночной доли?

Конференция завершится нетворкинг-сессией и вечерней программой с фуршетом и концертом джаз-бенда с восходящей звездой джазовой сцены Софией Ацбеха-Негга.

RusCable.Ru и Ассоциация "Электрокабель" благодарят организаторов конференции - ITE GROUP за высокий уровень организации, возможность получения инсайтов смежной индустрии и будут рады дальнейшему взаимодействию с профильными мероприятиями из портфолио ITE GROUP.