Сергей Цивилев: «К 2050 году страны БРИКС будут обеспечивать половину мирового производства и потребления энергии»

3 часа назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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К 2050 году, согласно прогнозам российских экспертов, страны БРИКС будут обеспечивать половину мирового производства и потребления энергии, сообщил Сергей Цивилев в приветственном слове на 9-й встрече Министров энергетики стран БРИКС, состоявшейся на полях «Российской энергетической недели – 2024» в рамках российского председательства в объединении.

Министр отметил, что страны БРИКС играют важнейшую роль в мировой энергетической повестке, занимая лидирующие позиции как в сфере традиционной энергетики, так и в области возобновляемых источников энергии. Так, по его словам, страны объединения добывают и потребляют 3/4 мирового объёма угля, а также порядка 40% мирового объёма природного газа. Кроме того, дополнил Сергей Цивилев, с расширением объединения в 2024 году возросла роль БРИКС на мировом рынке нефти: более 40% мировой добычи нефти, а также около 40% мирового потребления нефтепродуктов приходится на страны объединения. 

«С учётом значимой роли стран БРИКС на глобальном энергетическом рынке очевидно, что мы заинтересованы в стабильном развитии мировой энергетики, свободном движении капитала, технологий и глобальной энергетической безопасности», – подчеркнул Глава российского энергетического ведомства.  

 Министр также уделил внимание вопросам усиления взаимосвязи между энергетической и климатической повесткой. По его словам, климатические цели и задачи не должны препятствовать экономическому развитию стран.

«Каждая страна при выборе пути энергетического перехода должна ориентироваться исключительно на национальные приоритеты», – заявил глава Минэнерго.

Министр подчеркнул, что объединение БРИКС должно наращивать своё влияние на глобальной мировой арене, продолжать координировать общие усилия по продвижению справедливого, равноправного и деполитизированного энергетического сотрудничества.

«В перспективе считаю очень важным создание единой энергетической стратегии БРИКС», – сообщил Сергей Цивилев.

 В завершение выступления Министр отметил, что все страны-участницы БРИКС объединяет общий подход, основанный на принципах справедливости. По его словам, ключевая задача энергетического сотрудничества в рамках объединения заключается в том, чтобы направить использование энергоресурсов на благо человечества.

«Мир находится на выборе пути, по которому будет развиваться энергопереход, поэтому очень важно выработать единую позицию. Сегодня все участники БРИКС утвердили итоговый коммюнике, в котором заложены основные принципы этого энергоперехода. Страны БРИКС – крупнейший в мире производитель и потребитель энергии. От того, как мы видим развитие энергоперехода, во многом будет зависеть, как он будет происходить. Отдельно хочу отметить, что сегодня Министры энергетики стран БРИКС утвердили и нашу миссию: энергия жизни сейчас и в будущем. Энергетика оказывает влияние на каждого человека в мире, в энергетической сфере заняты миллионы людей. И все, кто работает в области энергетики, должны чётко понимать нашу цель», – сказал Сергей Цивилев.

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