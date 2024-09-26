Собянин: Щит «София» начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро

Щит «София» начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это правый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" протяженностью 553 метра. "София" пройдет 349 метров, ещё 204 строителям предстоит пройти горным способом. Строящийся отрезок будет соединен с участком "Шелепиха" — "Деловой центр", который раньше входил в состав БКЛ», — сказал мэр.

Теперь на строительстве Рублево-Архангельской линии работают три тоннелепроходческих комплекса. Два других щита прокладывают тоннели между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».