Собянин: Щит «София» начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро
3 часа назад
238
Время чтения ≈ 1 минута
Щит «София» начал строить новый тоннель на Рублево-Архангельской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Это правый перегонный тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" протяженностью 553 метра. "София" пройдет 349 метров, ещё 204 строителям предстоит пройти горным способом. Строящийся отрезок будет соединен с участком "Шелепиха" — "Деловой центр", который раньше входил в состав БКЛ», — сказал мэр.
Теперь на строительстве Рублево-Архангельской линии работают три тоннелепроходческих комплекса. Два других щита прокладывают тоннели между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».
Одобрены корректировки реконструкции аэропорта Певек
4 часа назад
В аэропорту Певек продолжается модернизация аэродромной и пассажирской инфраструктуры. Работы ведутся по поручению Президента России. В проектную документацию на реконструкцию воздушной гавани вносились изменения, которые прошли оценку соответствия всем требованиям и по итогам экспертного сопровождения получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. Площадка аэропорта расположена в...
РЖД к концу года удвоят протяженность магистральной квантовой сети
6 часов назад
ОАО "Российские железные дороги" к концу года планирует удвоить, до 7 тыс. км, протяженность магистральной квантовой сети в стране и завершить несколько ключевых научно-технических проектов в этой сфере, сообщил ТАСС начальник департамента квантовых коммуникаций компании Артур Глейм в ходе форума "Микроэлектроника - 2024". "Когда РЖД начинали работать в области кванто...
«Силовые машины» развивают продукты, которые составят основу российской энергетики
7 часов назад
«Силовые машины» приняли участие в работе круглого стола «Будущее теплоэнергетики: новые технологии генерации на горизонте 30 лет» конференции «Территория энергетического диалога-2024». Александр Ивановский, генеральный конструктор АО «Силовые машины» рассказал о мощностях компании, реализуемых в настоящий момент проектах и планах по развитию прод...
На ТОР «Железногорск» открыли новое производство
8 часов назад
На территории опережающего развития «Железногорск» состоялось торжественное открытие нового производства компании ООО «Завод Энергетик». Резидент ТОР «Железногорск» будет выпускать птицезащитные устройства, жесткие анкерные линии и антивандальные гайки. Все эти изделия – компоненты высоковольтных линий электропередачи, повышающих безопасность эксплуатац...
Одобрен проект мостового перехода через Калининградский залив
8 часов назад
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на одиннадцатую очередь кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны – Мостовой переход через Калининградский залив с подходами. Новое сооружение соединит посёлки Космодемьянского и Шоссейный. Общая протяженность четырехполосной автодороги, включая мостовой переход ч...
Открыто движение поездов по новому разъезду на БАМе в Амурской области
9 часов назад
Новый Разъезд 238 км на перегоне Могот – Гилюй в Амурской области после переключения на современную цифровую систему управления готов к приему поездов. Строительство велось в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. При обустройстве разъезда переработано 45,6 тыс. куб. м грунта, построено 2,8 км нового пути, 2 моста и уло...
«Пермская судоверфь» готовится к сборке секций и блоков круизного электросудна «Байкал»
25 сент. 2024, 18:00:00
В ближайшие месяцы на "Пермской судоверфи" (ПСВ) начнется сборка секций и блоков круизного электросудна "Байкал", которое будет эксплуатироваться на озере Байкал. Об этом рассказал 24 сентября в ходе общения с журналистами в рамках II Всероссийского Морского конгресса генеральный директор ООО "ВодоходЪ" Ришат Багаутдинов, сообщили Sudostroenie.info в пресс-службе комп...
В Якутии после капремонта запущено рабочее движение по 20-километровому участку трассы А-331 «Вилюй»
25 сент. 2024, 17:45:20
В Республике Саха (Якутия) состоялось открытие рабочего движения на участке капитального ремонта км 588 – км 608 федеральной трассы А-331 «Вилюй». Обновленный отрезок проходит от г. Вилюйск до мостового перехода через р. Чыбыда и соединяет Вилюйский и Верхневилюйский районы. В торжественном мероприятии приняли участие начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «В...
Главгосэкспертиза одобрила два этапа строительства обхода Адлера
25 сент. 2024, 17:00:20
Эксперты Учреждения рассмотрели проектную документацию первого и второго этапов подготовки территории строительства автомобильного обхода Адлера на перспективной автодороге Джубга – Сочи. Проект реализуется поэтапно по поручению Президента России. Первоочередными участками определены обход Адлера и третья очередь обхода Сочи. Протяженность обхода Адлера составит около 8 км. Он позволит зн...
Производство автокомпонентов китайского производителя может быть размещено в Ульяновске
25 сент. 2024, 16:00:00
Производство автокомпонентов с участием китайского бизнеса мощностью 450 тыс. изделий в год планируется разместить в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем телеграмм-канале. "Договорились о размещении в регионе сборочного производства автокомпонентов мощностью 450 тысяч изделий в год. Окажем поддержку инвестору в части предоставления площадки для быстрого...
На ЧЭМК началось проектирование новой плавильной печи
25 сент. 2024, 14:15:09
На Челябинском электрометаллургическом комбинате в ферросплавном цехе № 7 началось проектирование новой плавильной печи. Прежний агрегат не соответствовал современным экологическим требованиям, был затушен и сейчас идет его демонтаж. Новинка будет оснащена специальным низким зонтом и современным оборудованием, позволяющим работать с высокой экологической и энергетической эффективностью. Планиру...
РУСЭЛ строят подстанцию и ЛЭП в Забайкальском крае
25 сент. 2024, 13:15:07
Сотрудники холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) и Центра управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (входит в холдинг РУСЭЛ) строят подстанцию с заходами воздушной линии 110 кВ на месторождении «Железный Кряж». В данный момент проводится сооружение открытого распределительного устройства подстанции и монтаж опор линий электропередачи. Объект находи...
Более 900 млн рублей инвестируют в новое производство компонентов для электрооборудования в Подмосковье
25 сент. 2024, 12:45:07
Компания «Изолятор — полимерные изоляторы и композиты» («Изолятор-ПИК») запустит в Подмосковье предприятие по выпуску композитных полых изоляторов, в том числе на сверхвысокие классы напряжения. Проект будет реализован на земельном участке, предоставленном инвестору в аренду по символической цене в один рубль на территории городского округа Шаховская. «Инве...
В Минстрое России обсудили ход реализации комплексного туристического проекта «Лагонаки»
25 сент. 2024, 12:00:07
Под председательством заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева в Минстрое России обсудили реализацию комплексного туристического проекта «Лагонаки», а также создания объектов обеспечивающей инфраструктуры к нему. В совещании приняли участие представители Правительства Республики Адыгея, АО «Корпорация Туризм.РФ», ПАО «Россети Кубань», ПАО &la...
В Есипово приступили к реализации пятой очереди площадки «Лайт индастриал»
25 сент. 2024, 11:45:17
В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском г.о. проектируют пятую очередь цифрового промышленного коворкинга «Индастриал сити». Приступить к строительству объекта ХСА (Холдинг «Строительный альянс») планирует весной 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Соглашение о реализ...
В Красноярске проложен первый участок тоннеля для будущего метро
25 сент. 2024, 11:15:09
В Красноярске продолжается строительство метро, которое обещает стать важным шагом в развитии городской инфраструктуры. Метростроители уже проложили более 100 метров тоннеля от будущей станции «Улица Шахтеров», что является значительным прогрессом в строительстве первой ветки метро. В работах задействован тоннелепроходческий комплекс «Екатерина», который уже установил 70...
Правительство выделило четверть миллиарда рублей на поликлинику в Хакасии
25 сент. 2024, 10:45:18
Для жителей села Боград в Республике Хакасия будет приобретена и смонтирована быстровозводимая модульная поликлиника, рассчитанная на 170 посещений в смену. Распоряжение о выделении на эти цели 250 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Субсидия выделена бюджету Хакасии на условиях софинансирования. Общая стоимость работ составляет поч...
Еще один шаг к строительству линии метротрамвая в Челябинске
24 сент. 2024, 18:00:00
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство стартового котлована остановочного пункта «Улица Косарева» линии «Север-Юг» скоростного транспорта в Челябинске в рамках этапа 1.6.2. Проектируемый объект – площадку №106 разместят в Советском районе на проспекте Победы между домами №212 и...
ОЭЗ «Технополис Москва» увеличивает количество резидентов
24 сент. 2024, 16:30:15
Столичное предприятие АО «САГА Технологии» получило статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Это дает компании возможность получать ряд налоговых преференций. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «Развитие сервисной инфраструктуры остается нашей приоритетной задачей. По поручению М...
1 млрд рублей инвестируют в новый распределительный центр в Лыткарино
24 сент. 2024, 16:15:15
Компания «Тимоша» построит в подмосковном городском округе Лыткарино крупный распределительный центр. В целях поддержки реализации инвестиционного проекта компании по упрощенной процедуре, без проведения торгов, был передан в аренду земельный участок, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Мининвест Подмосковья поддержал зн...