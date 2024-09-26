Церемония вручения премии «Глобальная энергия» состоялась на РЭН-2024

6 часов назад
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Источник:
Ассоциация Глобальная эне...
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Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак 26 сентября вручил премию «Глобальная энергия» лауреатам 2024 года. Ими стали уроженец Китая, профессор Шеффилдского университета (Великобритания) Цзы-Цян Чжу, пуэрториканец, профессор химии Корнеллского университета (США) Эктор Абрунья и профессор Университета Цинхуа (КНР) Мингао Оуян.

Цзы-Цян Чжу стал победителем в номинации «Традиционная энергетика»: за выдающийся вклад в развитие электрифицированного транспорта, повышение энергоэффективности бытовой техники и снижение выбросов при выработке и использовании электроэнергии, а также производство энергии из возобновляемых источников.

Эктор Абрунья был выбран в номинации «Нетрадиционная энергетика»: за фундаментальный вклад в области электрохимии, аккумуляторов, топливных элементов и молекулярной электроники.

Мингао Оуян стал лауреатом в номинации «Новые способы применения энергии»: за техническое лидерство в стратегическом планировании, исследованиях, демонстрации и коммерциализации новых энергетических транспортных средств, и, в частности, за решение технических проблем, связанных с долговечностью водородных топливных элементов, безопасностью литий-ионных батарей и взаимодействием транспортных средств с сетями.

«Исследования лауреатов нынешнего года, в той или иной степени, посвящены электрификации ключевых отраслей экономики, в том числе транспорта и промышленности. И это не случайность: рост доли электроэнергии в структуре первичного энергоспроса будет ключевым трендом в мировой энергетике в ближайшие десятилетия. Поэтому разработки в этой сфере становятся всё более актуальными», – заявил Александр Новак.

Также в церемонии принял участие Генеральный директор и Председатель Правления компании «Россети» Андрей Рюмин, которая является членом ассоциации «Глобальная энергия».

«Глобальная энергия» существует более 20 лет, но интерес к премии не угасает. География участников самая широкая – практически вся планета. Это показывает, что наука не знает границ. Каждый год в числе номинантов мы видим ученых, которые предлагают прорывные решения для электроэнергетики. В этот раз в числе победителей есть авторы работ, нацеленных на развитие систем накопления энергии и электротранспорта, снижение вредных выбросов. Без преувеличения, это актуальные вопросы. От их решения во многом зависит будущее отрасли», — сказал в своём приветственной речи Андрей Рюмин.

«Лауреатами премии 2024 года стали ученые, работающие в Китае, США и Европе. Победители были выбраны из шорт-листа, в состав которого вошли представители одиннадцати стран и территорий, не говоря уже о том, что изначально заявки были из всех частей света, включая даже Океанию. Это подчеркивает высокий международный статус премии, обладателями которой становятся лучшие из лучших», – подчеркнул президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.

«Я хотел бы поблагодарить Международный комитет премии «Глобальная энергия» за столь престижную награду. Хочу сказать спасибо своей семье, студентам, коллегам из Шеффилдского университета и партнерам из отрасли за их постоянную поддержку. Мои исследования посвящены электрическим машинам и системам управления, в частности, машинам и приводами с постоянными магнитами. Благодаря энергоэффективности и высокой мощности их применение оказало большое влияние на развитие углеродно-нейтральной экономики. Они используются, например, в электрическом транспорте, включая электромобили, поезда, корабли и летательные аппараты, при использовании и производстве энергии из возобновляемых источников, таких как энергия ветра, а также в промышленных приводах, роботах, системах автоматизации и бытовых приборах. Это серьезно повлияло на жизнь общества благодаря росту эффективности и связанного с ним снижения энергопотребления и выбросов парниковых газов», – отметил в своем видеообращении Цзы-Цян Чжу.

«Для меня поистине удивительно присутствовать на этой церемонии. Я принимаю эту награду от имени всех людей, которые за последний 41 год своей креативностью, упорным трудом и самоотверженностью сделали ее возможной. Хотел бы также подчеркнуть, что решение проблем мировой энергетики требует усилий и самоотверженности всех стран. Мы должны объединиться перед лицом глобальных энергетических вызовов», – заявил Эктор Абрунья.

«Для меня большая честь получить эту награду. Мы вместе с моем командой занимаемся энергетической проблематикой на протяжении 30 с лишним лет, фокусируясь на стратегическом планировании, исследованиях, испытаниях и коммерциализации автомобилей на новых источниках энергии. Я глубоко признателен за доверие и поддержку со стороны моей команды, семьи, коллег и ассоциации «Глобальная энергия». Я продолжу двигаться вперед и не жалеть усилий для содействия развитию новых источников энергии», – отметил Мингао Оуян.

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