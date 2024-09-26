В Самаре отремонтируют трамвайные пути

В Самаре будет проведен капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ново-Садовая от ул. Ново-Вокзальная до разворотного кольца около завода им. Тарасова, сообщает RosTender.info.

Муниципальное предприятие городского округа Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" принимает заявки на участие в тендере до 11 октября. С победителем заключается контракт на сумму 153 млн рублей из собственных средств заказчика.

В проекте предусмотрен капитальный ремонт трамвайных путей путем замены звеньевого пути между ними и на кривых участках, примыкающих к стрелочным переводам, расположенным на ул. Ново-Вокзальная и устройство дренажа трамвайных путей.