В Самаре отремонтируют трамвайные пути
5 часов назад
275
Время чтения ≈ 1 минута
В Самаре будет проведен капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ново-Садовая от ул. Ново-Вокзальная до разворотного кольца около завода им. Тарасова, сообщает RosTender.info.
Муниципальное предприятие городского округа Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" принимает заявки на участие в тендере до 11 октября. С победителем заключается контракт на сумму 153 млн рублей из собственных средств заказчика.
В проекте предусмотрен капитальный ремонт трамвайных путей путем замены звеньевого пути между ними и на кривых участках, примыкающих к стрелочным переводам, расположенным на ул. Ново-Вокзальная и устройство дренажа трамвайных путей.
В Санкт-Петербурге необходимо разработать проектную и рабочую документацию для электродепо «Московское»
6 часов назад
Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации запланировали на площадке электродепо "Московское" в г. Санкт-Петербурге, сообщает RosTender.info. ГУП "Петербургский метрополитен" принимает заявки на участие в тендере до 14 октября. Начальная цена контракта составляет 28 млн рублей из собственных средств заказчика. Работы необходимы для капитального ремонт...
НИУ «МЭИ» подписал соглашение с РУСЭЛ
9 часов назад
25 сентября 2024 года НИУ «МЭИ» и холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках научно-практической конференции «Территория энергетического диалога – 2024». Подписи под документами поставили проректор по науке и инновациям НИУ «МЭИ» Иван Комаров и генеральный директор РУСЭЛ Леонид Пе...
Смольный ищет подрядчиков на двухлетний ремонт дорог за 14,4 млрд рублей
25 сент. 2024, 16:45:00
Комитет по госзаказу Петербурга разместил четыре закупки на ремонт дорог в ближайшие 2 года с общей стоимостью контрактов в 14,4 млрд рублей. Согласно данным портала госзакупок, подрядчик должен отремонтировать дороги в северных (первый и второй этапы) и южных (четвёртый и пятый) районах города. Начальная цена контракта по каждому лоту составляет 3,6 млрд рублей. Работы первого и четвёртого...
В Якутии построят многоквартирный жилой дом
25 сент. 2024, 15:00:00
Выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома с офисным этажом запланировали в г. Томмот, сообщает RosTender.info. Акционерное общество "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" принимает заявки на участие в тендере до 4 октября. Начальная цена контракта составляет 215 млн рублей. Исполнителю необходимо в срок до 31 июля 2025 года провести работы по строи...
Обустройство освещения Муринского парка подорожает почти на треть
24 сент. 2024, 16:45:15
Траты на установку наружного освещения в Муринском парке на участке от Гражданского проспекта до улицы Руставели подорожают на 148 млн рублей. Это следует из проекта распоряжения Смольного, 23 сентября представленного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Документ даст разрешение по соглашению сторон изменить условия госконтракта на освещение участка парка в части увеличения его стоимос...
Fortum поможет отключить советские АЭС в Болгарии, Литве, Словакии
16 сент. 2024, 16:30:19
Финская государственная компания Fortum поможет реализовать программу Европейской комиссии (ЕК), предполагающую вывод из эксплуатации ядерных объектов в Болгарии, Литве и Словакии, которые были созданы по советским разработкам. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Так, специалисты помогут вывести из эксплуатации Игналинскую АЭС в Литве, АЭС «Козлодуй» в Болгарии и «Богун...
Энергетики «Россети Новосибирск» показали достойные результаты в традиционном полумарафоне имени Александра Раевича
16 сент. 2024, 13:00:18
14 сентября прошёл традиционный Сибирский фестиваль бега, главным событием которого является полумарафон памяти выдающегося тренера Александра Раевича. Спортивное событие объединило новосибирских бегунов уже в 27 раз. Команда «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») регулярно принимает участие в этом забеге при поддержке профсоюза предприятия. На этот раз около десятка энергетик...
«Росатом» построит малую гидроэлектростанцию в Кыргызской Республике
12 сент. 2024, 14:45:00
12 сентября в рамках VI Кыргызско-российского экономического форума АО «Росатом Сервис» (предприятие Электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом»), Российско-кыргызский фонд развития (институт развития, учрежденный правительствами двух стран) и ООО «Альфа Ойл» (компания-лидер по реализации горюче-смазочных материалов и других нефтепродуктов на рынке...
Стартовал конкурс на выбор застройщика для возведения второго этапа «Дальневосточного квартала» в Хабаровске
12 сент. 2024, 13:59:45
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) объявила о начале приема заявок для конкурсного отбора, который определит инвестора-застройщика для второго этапа комплексного строительства комфортного и доступного жилья по программе «Дальневосточный квартал» в городе Хабаровске Хабаровского края. Победитель получит широкий набор налоговых льгот и административных преференций благ...
Петербургская компания отремонтирует ледокол «Новороссийск»
11 сент. 2024, 17:00:11
Ремонт дизель-электрического ледокола проекта 21900М «Новороссийск» проведет петербургское ООО «Галеон» за 148,3 млн рублей. говорится в материалах на портале госзакупок. Заказчиком работ выступает Росморпорт. Начальная цена контракта составляла 149 млн рублей, второй участник закупки - ООО «Союз-С» - предложило выполнить работы за полную стоимость. Итог...
В Свердловской области построят автодорожный мостовой переход
11 сент. 2024, 16:45:11
В городе Нижний Тагил проведут строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры, сообщает RosTender.info. Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика городского хозяйства" принимает заявки на участие в тендере до 18 сентября. С победителем заключается контракт на сумму 390 млн рублей из средств местн...
Максим Быстров: строителя генерации на Юге будет назначать государство
11 сент. 2024, 13:30:14
Конкурс на строительство новых мощностей генерации на Юге России провалился, государство вынуждено будет назначить строителя этой генерации. Об этом заявил председатель правления ассоциации «НП «Совет рынка» Максим Быстров, выступая на II ежегодной конференции «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии». Конкурс на строительство мощностей на Юге не состо...
ООО «Светосервис-Волгоград» протянет 19 км провода новой ЛЭП по требованию мэрии
11 сент. 2024, 10:15:13
Администрация Волгограда объявила подрядчика, победившего в аукционе на установку уличных фонарей в ряде населенных пунктов областного центра. Лидером торгов стало ООО «Светосервис-Волгоград», сообщает пресс-служба мэрии. В рамках региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области» работ...
Подписан протокол о начале работ по проекту атомной станции малой мощности в Узбекистане
10 сент. 2024, 17:00:21
АО «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ, Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») и ГП «Дирекция по строительству атомной станции» при Агентстве «Узатом» подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане. Документ был подписан в присутствии заместителя генерального директора – директора Блока ме...
В Челябинской области модернизируют мачтовое освещение футбольного поля
09 сент. 2024, 14:30:20
В Миассе выполнят работы по модернизация мачтового освещения центрального футбольного поля стадиона Труд, сообщает RosTender.info. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Старт" Миасского городского округа" принимает заявки на участие в тендере до 16 сентября. Начальная цена контракта составляет 45 млн рублей....
«Роснефть» и «Россети» будут размещать на АЗС зарядные станции для электромобилей
06 сент. 2024, 18:00:00
В рамках IX Восточного экономического форума ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Россети» заключили Соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Документ предполагает размещение быстрых зарядных станций для электромобилей на АЗС «Роснефти» в регионах России. Дальнейшее развитие инфраструктуры позволит...
Инвестор курорта Шерегеш ищет генподрядчика для строительства отеля за 2,3 млрд рублей
06 сент. 2024, 14:15:00
Инвестор строительства города-курорта "Новый Шерегеш" (сектор D Шерегеша) - ООО "Долина Азаса" - ищет генподрядчика для строительства первого отеля. Согласно материалам электронной торговой площадки "Фабрикант", начальная (максимальная) цена договора - 2 млрд 291,659 млн рублей. Итоги торгов планируется подвести 20 сентября. Строительно-монтажные работы необходимо...
Российский разработчик электромобиля и пермский производитель ЭЗС начнут сотрудничество в рамках соглашения
04 сент. 2024, 17:50:00
Компании объединят усилия для ускорения реализации Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ в августе 2021 года. На площадке Восточного экономического форума – 2024 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «КАМА», российским р...
РусГидро и Роснефть договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей
04 сент. 2024, 12:00:00
В рамках деловой программы Восточного экономического форума компании РусГидро и Роснефть заключили соглашение о сотрудничестве в области развития зарядной инфраструктуры для электромобилей. Компании договорились о продлении сотрудничества в части установки зарядных станций РусГидро на автозаправочных комплексах Роснефти. Сегодня на АЗК «Роснефть» уже установлены 12 быстрых зарядных...
Эн+ и Бурятия договорились о сотрудничестве по проекту строительства Мокского гидроузла
04 сент. 2024, 11:14:44
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, и правительство Республики Бурятия в рамках ВЭФ-2024 подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при реализации проекта по строительству Мокского гидроузла. Подписи под документом поставили генеральный директор Эн+ Владимир К...