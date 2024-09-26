В Санкт-Петербурге необходимо разработать проектную и рабочую документацию для электродепо «Московское»

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации запланировали на площадке электродепо "Московское" в г. Санкт-Петербурге, сообщает RosTender.info.

ГУП "Петербургский метрополитен" принимает заявки на участие в тендере до 14 октября. Начальная цена контракта составляет 28 млн рублей из собственных средств заказчика.

Работы необходимы для капитального ремонта с техническим перевооружением инженерных систем и систем складирования склада. При разработке документации исполнителю необходимо предусмотреть перепланировку помещений для повышения эффективности использования площадей, предусмотреть в здании административные, санитарно-бытовые, технические, производственные, вспомогательные и иные помещения в зависимости от штата сотрудников, технологии производства, проектируемых инженерных сетей, ремонт (при необходимости замену, усиление) строительных конструкций здания (наружных, ограждающих, внутренних, включая полы, кровлю, пандус, внутренние перегородки и другие технические характеристики. Окончание работ запланировано на 06 августа 2026 года.