Искусственный интеллект поможет Системному оператору анализировать аварийные ситуации в энергосистеме

27 сентября на сессии «Интеллектуальный анализ данных в энергетике» в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя – 2024» директор по цифровой трансформации Системного оператора Станислав Терентьев рассказал о планах компании по применению программных решений на основе искусственного интеллекта.

В обсуждении также принял участие директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов.

Станислав Терентьев отметил, что при использовании технологии ИИ нельзя исключать риск ошибки при обработке и анализе данных, что недопустимо в оперативно-диспетчерском управлении. Исходя из этого, Системный оператор внедряет цифровые решения на базе искусственного интеллекта в наименее критичных направлениях своей деятельности.

Примером такого подхода может служить опыт применения двух информационных систем «Прогнозирование выработки ВИЭ. Солнце» и «Прогнозирование выработки ВИЭ. Ветер». Использование в этих системах обучаемых нейронных сетей при работе с широкой выборкой гидрометеорологических данных помогает специалистам Системного оператора формировать предиктивную аналитику по загрузке солнечных и ветряных электростанций на разных сроках прогнозирования, что способствует повышению качества управления электроэнергетическим режимом.

В планах компании – повысить точность прогнозов за счет дальнейшего обучения нейросетей.

«Сегодня мы активно развиваем обратную связь с отечественными метеорологическими службами. Системный оператор уже довольно плотно работает с Gismeteo, а с Гидрометцентром России уже проведена стадия пилотирования, по результатам которой получены удовлетворительные данные. Также мы налаживаем сотрудничество с «Яндекс Погода» и на текущий момент обучаем наши системы прогнозирования работать с данными этого сервиса. Расширение пула метеорологических служб и развитие обратной связи позволит улучшить качество прогнозов как Системному оператору, так и партнерам компании», – сказал Станислав Терентьев.

Директор по цифровой трансформации также рассказал о планах Системного оператора по применению искусственного интеллекта во вспомогательных деловых процессах. Речь идет об использовании ИИ в части решения задач по интеллектуальной поддержке управления компанией, технической поддержки пользователей и создания рекомендательных систем.