Московская судостроительная верфь откроется в последний день 2024 года

Открытие Московской судостроительной верфи в Нагатинском затоне запланировано на 31 декабря 2024 года. Об этом пишет 27 сентября РБК со ссылкой на два источника, знакомых с планами по запуску предприятия.



По данным собеседников издания, площадка будет передана в управление Sitronics Group (дочерняя структура АФК "Система"). В пресс-службе дептранса Москвы изданию сказали, что в Нагатинском затоне будет построена "самая современная в мире судостроительная верфь". Заказчиком судов выступит ГУП "Мосгортранс". Общая площадь кластера превысит 23 тыс. кв. м. Кроме производства на предприятии будет создано конструкторское бюро.

«Все работы проходят с учетом экспертных заключений от ведущих сотрудников Московского института инженеров, Центра тестирования транспортных средств и ООО "Эмпериум"», – заявила представитель департамента.

При этом дату открытия завода и его передачу в управление Sitronics Group в дептрансе комментировать не стали.



Представитель Sitronics Group заявил изданию, что "специалисты компании в рамках данного проекта выступают в качестве независимых экспертов стройконтроля". От дополнительных комментариев в группе отказались.



Напомним, о планах запустить судостроительный кластер в районе Нагатинского затона до конца 2024 года столичные власти объявили в мае. Новая верфь будет специализироваться на строительстве и обслуживании электросудов для регулярного и прогулочного флота, в дальнейшем – круизных. Производство полного цикла будет рассчитано на создание до 20 электросудов и техобслуживание до 100 единиц речного транспорта в год.



В состав Sitronics Group входит производитель электросудов ООО "Эмпериум" (Emperium). Среди прочего на производственной базе верфи в Ленинградской области строятся электросуда проекта "Экобас" (Ecobus) для работы на Москве-реке. Причалы для "Экобасов" строятся на "Пермской судоверфи" (25% принадлежит ООО "Эмпериум").