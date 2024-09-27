ВЭБ рассматривает новые проекты в энергетике на 350 млрд рублей

6 часов назад
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Источник:
вэб.рф
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Модернизация и строительство новой энергетической инфраструктуры в ближайшие годы будут одним из фокусных направлений ВЭБа, заявил на полях Российской энергетической недели глава корпорации Игорь Шувалов. По его словам, следующие сегменты энергетики приоритетны для организации: модернизация тепловой генерации и сетей, обновление систем водоснабжения и водоотведения, утилизация отходов и обновление электротранспорта. Для поддержки проектов будет использоваться в том числе Фабрика проектного финансирования, а общая стоимость энергетических проектов, которые рассматривает ВЭБ.РФ, превышает 350 млрд руб.

Развитие генерирующих мощностей и сопряженных отраслей, по словам Владимира Путина, необходимо для стимулирования дальнейшего развития экономики страны: «Рост объема энергопотребления в России является верным признаком роста экономики».

Потому развитие и модернизация энергетической инфраструктуры — в числе приоритетных задач бизнеса и организаций развития.

«Достижение национальных целей развития невозможно без надёжного и устойчивого энергоснабжения. Например, на Дальнем Востоке России задача опережающего развития энергомощностей стоит особенно остро. ВЭБ.РФ с партнёрами реализует проекты, которые существенно повышают эффективность использования энергии. Это модернизация тепловой генерации и сетей, систем водоснабжения и водоотведения, утилизация отходов, обновление городского электрического транспорта», — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на форуме «Российская энергетическая неделя».

Как он сообщил, в рамках Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ рассматривает новые проекты по строительству и модернизации генерирующих объектов в различных регионах с общей стоимостью более 350 млрд руб.

Эти инвестиции ВЭБ осуществляет вместе с партнерами — крупными коммерческими банками. На сегодняшний день заключены сделки и открыто финансирование по проектам модернизации ТЭЦ на общую стоимость порядка 74 млрд руб., размер участия ВЭБ.РФ в финансировании составляет 11,4 млрд руб. Помимо этого, в рамках ПМЭФ-2024 ВЭБ.РФ заключил соглашение о сотрудничестве с ПАО «РусГидро», предполагающее инвестиции в строительство новой генерации на Дальнем Востоке (о важности этого направления Владимир Путин говорил отдельно на пленарном заседании «Российской энергетической недели»). Общий объем привлекаемых средств от ВЭБ.РФ и банков-партнеров оценивается в 650 млрд руб.

Задачи повышения энергоэффективности решаются и в других направлениях. Например, проект «Энергия из отходов» позволяет решать проблему накопления отходов. Первый такой завод заработает в этом году. А программа комплексного развития электрического транспорта охватывает сразу несколько крупных городов. Куратором программы в правительстве РФ выступает вице-премьер Дмитрий Григоренко. ВЭБ.РФ выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса, а также координатора. Общая стоимость программы — более 250 млрд руб.

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