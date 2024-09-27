Андрей Рюмин рассказал о технологическом развитии сетевого комплекса и ключевых отраслевых трендах на сессии РЭН

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на сессии «ТЭК России: будущее начинается сегодня» с участием Министра энергетики РФ Сергея Цивилева рассказал о работе компании по укреплению технологического суверенитета электроэнергетики.

Он подчеркнул, что импортозамещение остается приоритетом Группы «Россети», несмотря на кратное снижение доли зарубежной продукции в закупках (до 6-8% по сравнению с более чем 40% в 2014 году). Развивается сотрудничество с крупными предприятиями и исследовательскими институтами, а также с малым и средним бизнесом.

«Технологический суверенитет – это способность обеспечивать себя не только актуальными продуктами, но и инновациями. Правительство РФ инициировало разработку нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии», который нацелен на рост доли отечественной продукции в энергетике. У Группы «Россети» есть своя научная база, центры высоковольтных испытаний. В этом году в Санкт-Петербурге открыли новый исследовательский комплекс – Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей. Уверен эти ресурсы помогут в решении поставленных задач», – сказал Андрей Рюмин.

Также на сессии обсуждались глобальные отраслевые тренды, включая увеличение электропотребления. Было отмечено, что этот процесс во многом связан с развитием технологий – с созданием мощных центров обработки данных, строительством «умного» жилья с системами кондиционирования, инфраструктуры для электротранспорта и т.д.

Кроме того, есть страновая специфика. Например, в России спрос на электроэнергию стимулируют новые промышленные и транспортные проекты, развитие экономики в целом. Есть регионы-лидеры, где потребление растет опережающими темпами, например, Дальний Восток. Андрей Рюмин отметил, что только за первое полугодие 2024 года Группа «Россети» увеличила отпуск электроэнергии почти на 5% относительно того же показателя 2023 года.