Компании Нацпроектстроя цифровизируют объекты новой Троицкой линии Московского метро

Управлять движением поездов на объектах строящейся Троицкой линии Московского метро будет цифровая автоматика разработки и производства Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя.

Интервалы движения поездов в метро короче, чем на железной дороге, а пассажиропоток - интенсивнее. Цифровизация обеспечивает безопасность перевозок при высокой загруженности линий.

Автоматика для метрополитена защищена от пыли, влаги и перепадов напряжения, это гарантирует высокую надежность систем. Предусмотрены горячее резервирование всех электронных компонентов и дублирование каналов передачи данных.

На новых станциях «Академическая», «Вавиловская», «Крымская», «ЗИЛ» и перегоне «Коммунарка» - «Новомосковская» установят микропроцессорную централизацию, цифровую систему интервального регулирования движения поездов и цифровые питающие установки. Cистемы с максимальной скоростью обрабатывают информацию с напольных устройств и передают её на компьютер диспетчера. Персонал может дистанционно регулировать стрелки и светофоры, проводить диагностику оборудования, задавать маршруты поездов. Высокое быстродействие повышает парность поездов на линии и сокращает интервалы движения.

В ходе работ специалисты компаний Нацпроектстроя смонтируют постовые устройства, проложат кабели, установят тоннельное оборудование и проведут пусконаладку систем.

Цифровые системы Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя успешно работают на Кольцевой линии и объектах БКЛ Московского метро. В этом году холдинг построил и цифровизировал станцию «Потапово» - первую наземную отапливаемую станцию столичного метрополитена.