EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ КАБЭЛЕКТРОСНАБ

ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ» - московский производитель кабельной продукции под торговой маркой КАБЭЛЕКТРОСНАБ привлек внимание специалистов EL-Комитета НОПСМ еще в 2022 году. Тогда в рамках проведения мониторинга качества кабельной продукции в ЮФО был установлен факт несоответствия требованиям ГОСТ 31996-2012 кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 данного производителя (отклонения от нормы достигали почти 30%).



В апреле этого года образцы кабеля ТМ КАБЭЛЕКТРОСНАБ были отобраны в розничном магазине г. Ростов-на-Дону (ИП Вологжанин С.В. магазин «Килловат») и отправлены для проведения испытаний в аккредитованную лабораторию.



Испытания продукции выявили нарушения ГОСТ 31996-2012 по следующим параметрам:



ВВГ-Пнг (А)-LS 3*1,5:

занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 11 % );

); превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 4,7 % );

); нарушение требований маркировки кабельных изделий.

Кроме того, образцы кабельно-проводниковой продукции ТМ КАБЭЛЕКТРОСНАБ были закуплены в августе 2023 г. и феврале 2024 г. на одном из ведущих маркетплейсов и также не прошли испытания на соответствие требованиям ГОСТ. Результаты многочисленных проверок свидетельствуют о систематическом выпуске фальсифицированной продукции, представляющей угрозу безопасности при ее применении, а это уже зона ответственности контрольно-надзорных и правоохранительных органов.



EL-Комитет НОПСМ обращается к потребителям и дистрибьюторам с предостережением при реализации кабельной продукции ТМ КАБЭЛЕКТРОСНАБ.