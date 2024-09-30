EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ КАБЭЛЕКТРОСНАБ

30 сент. 2024, 16:30:02
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
EL-Комитет НОПСМ
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ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ» - московский производитель кабельной продукции под торговой маркой КАБЭЛЕКТРОСНАБ привлек внимание специалистов EL-Комитета НОПСМ еще в 2022 году. Тогда в рамках проведения мониторинга качества кабельной продукции в ЮФО был установлен факт несоответствия требованиям ГОСТ 31996-2012 кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 данного производителя (отклонения от нормы достигали почти 30%).

В апреле этого года образцы кабеля ТМ КАБЭЛЕКТРОСНАБ были отобраны в розничном магазине г. Ростов-на-Дону (ИП Вологжанин С.В. магазин «Килловат») и отправлены для проведения испытаний в аккредитованную лабораторию.

Испытания продукции выявили нарушения ГОСТ 31996-2012 по следующим параметрам:

ВВГ-Пнг (А)-LS 3*1,5:

  • занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 11 %);
  • превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 4,7 %);
  • нарушение требований маркировки кабельных изделий.

Кроме того, образцы кабельно-проводниковой продукции ТМ КАБЭЛЕКТРОСНАБ были закуплены в августе 2023 г. и феврале 2024 г. на одном из ведущих маркетплейсов и также не прошли испытания на соответствие требованиям ГОСТ. Результаты многочисленных проверок свидетельствуют о систематическом выпуске фальсифицированной продукции, представляющей угрозу безопасности при ее применении, а это уже зона ответственности контрольно-надзорных и правоохранительных органов.

EL-Комитет НОПСМ обращается к потребителям и дистрибьюторам с предостережением при реализации кабельной продукции ТМ КАБЭЛЕКТРОСНАБ.

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