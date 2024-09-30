На «Верфи братьев Нобель» заложили второй российский краболов-живовоз проекта 6135

Торжественная церемония закладки второго отечественного судна для ловли и транспортировки живых крабов проекта 6135 состоялась на «Верфи братьев Нобель» концерна «Калашников» в г. Рыбинске Ярославской области.

Заказчик судна — ООО «Восток» (г. Владивосток). Рыбопромысловая компания подписала контракт с верфью на строительство двух краболовов-живовозов в апреле этого года. Судно спроектировано специалистами «Морского инжинирингового центра СПб».

Оно предназначено для промысла, сортировки и транспортировки живого краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне: в акваториях северо-восточной и северо-западной частей Тихого океана. На его борту будет установлено современное оборудование для ловли краба конусными ловушками с последующей сортировкой, взвешиванием и транспортировкой 80–100 тонн ракообразных в специальных изолированных цистернах с охлаждаемой забортной водой.

Отметим, что краболов-живовоз проекта 6135 — это уникальное судно по своим инженерным и ходовым характеристикам, набору комплектующих. Но главная особенность проекта — это первый отечественный краболов, который полностью спроектирован и будет построен в России.

«С момента создания в 1907 году наше предприятие неоднократно было первым в освоении новых технологий и типов судов. Верфь имеет опыт строительства судов различного, в том числе и специального, назначения: танкеров, сухогрузов. Каждый новый проект — это всегда интересно, всегда сложно, но с другой стороны — это новые знания и компетенции. Мы любим строить корабли, любим свою профессию и обещаем, что реализуем этот проект, используя технологические решения, оборудование и материалы отечественного производства, также успешно, как и все предыдущие», — подчеркнул на церемонии генеральный директор «Верфи братьев Нобель» Дмитрий Быстров.

Напомним, что первое судно для ловли и транспортировки живых крабов проекта 6135 заложили на верфи ровно месяц назад, 30 августа. Эти краболовы-живовозы будут построены в рамках второго этапа программы «Квоты под киль».