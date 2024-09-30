В Южно-Сахалинске обустроят наружное освещение

Работы по обустройству наружного освещения проведут на территории Южно-Сахалинска, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере на выбор исполнителя принимают до 8 октября. Финансирование производится за счет средств бюджета городского округа в размере 24 млн рублей.

Предусмотрено выполнение работ по обустройству наружного освещения: вывозка железобетонных стоек к месту строительства, установка железобетонной одностоечной опоры, прокладка заземляющих спусков, монтаж вертикальных электродов, подвеска изолированного провода, монтаж однорожковых кронштейнов, монтаж светильников. Работы проведут до 01 декабря 2024 года.