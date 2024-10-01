IEK GROUP примет участие в Дальневосточном форуме «КамЭлектро»

4 и 5 октября 2024 года в Петропавловске-Камчатском впервые пройдет Дальневосточный форум «КамЭлектро». IEK GROUP подготовила для гостей выставки разнообразную экспозицию и интересные выступления экспертов. Организаторами Форума выступили компания «ОптЭлектрик» и Торгово-промышленная палата России.

В экспозиции IEK GROUP — решения для автоматизации, освещения, энергоснабжения и многое другое. Вы сможете познакомиться с ключевыми новинками года, обсудить актуальные вопросы развития отрасли на деловой программе, пообщаться и получить ответы на все ваши вопросы.

Не пропустите масштабное отраслевое событие Дальнего Востока! Ждем вас на выставке-форуме «КамЭлектро» 4 и 5 октября 2024 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 27.

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