Почти 850 птицезащитных устройств установили «Россети Северный Кавказ» на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» с начала 2024 года установили 849 птицезащитных устройств на линиях электропередачи (ЛЭП) 6-110 кВ. Новое оборудование смонтировали на 19 ЛЭП, трассы которых проходят через территории государственных природных заказников: «Баталинский», «Бештаугорский», «Бугунтинский», «Кумагорский», «Александровский», «Лиман», «Лесная дача», «Русский лес», «Приозерный», «Новоселицкий».



Опоры и провода линий электропередачи являются излюбленным местом для посадки и гнездования птиц. Но соприкосновение с токоведущими частями энергообъектов зачастую приводит к поражению электрическим током. Кроме того, из-за перекрытий изоляторов и траверс отходами жизнедеятельности пернатых могут происходить технологические нарушения в сети.



Технические мероприятия позволяют сохранить популяцию птиц и повысить надежность электроснабжения потребителей. Работы по оснащению ЛЭП птицезащитными устройствами реализуются ежегодно в рамках ремонтной кампании.

До конца текущего года энергетики смонтируют на территории края еще 366 единиц оборудования антиприсадочного и барьерного типов.