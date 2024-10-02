Грант более 200 млн рублей получит РГРТУ на разработку технологии связи для БАС
02 окт. 2024, 17:45:19
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Рязанский радиотехнический университет получит грант в размере 207 млн рублей. На эти деньги вуз займется разработкой технологии распределенной оптической связи беспилотных авиационных систем (БАС) в условиях непрямой видимости и сильных оптических потерь. Об этом 2 октября сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.
Упомянутая сумма рассчитана на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до 2026 года.
Грант достался РГРТУ как победителю конкурса Фонда Национальной технологической инициативы. По словам Шваковой, финансирование выделяется для «обеспечения технологической независимости и конкурентоспособности российских БАС».
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