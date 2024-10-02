Группа «Терра-Ток» открыла заседание Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области

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Источник:
ГК Терра-Ток
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Группа «Терра-Ток» выступила с приветственным словом на открытом заседании Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области, проводимого в рамках Всероссийского совещания по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Уральском федеральном округе.

Электротехническая группа компаний «Терра-Ток» выступила на открытом заседании Комитета по энергетике Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области, проводимого в рамках Всероссийского совещания по развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры в Уральском федеральном округе. Заседание проводится ежегодно с 2021 года. В 2024 году площадкой для проведения совещания стал ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». Цель совещания – оценить перспективы развития электротранспорта, обозначить актуальные вопросы, наметить пути взаимодействия и сотрудничества. В работе совещания приняли более 350 специалистов. Актуальность совещания подтверждается статистическими расчётами: так к 2030 году на дорогах России будет 1.200.000 электромобилей, что потребует наличия 144.000 зарядных станций.

На совещании отмечен вклад в развитие электротранспорта Группы «Терра-Ток»: компания разрабатывает и производит зарядные станции, построенные на комплектующих преимущественно собственного производства. Среди разработок компании – быстрые и медленные зарядные станции, контроллеры для них. Помимо продукции «Терра-Ток» предлагает решения по созданию зарядной инфраструктуры. Одним из значимых решений является система динамической балансировки электрической мощности. Эта система позволяет заряжать большее число автомобилей, превосходя ограничения по выделенной мощности на дом, где планируется установка зарядных станций. Достигается это за счет того, что в определенные часы потребление электроэнергии зданием существенно снижается, система понимает, какой объем электроэнергии высвободился и перенаправляет ее на зарядку электромобилей. Большая часть уже построенных зданий не имеет запаса по электрической мощности, предлагаемое Группой решение позволяет заказчикам обходится имеющимися запасами.

Активное участие в разработках Группы «Терра-Ток» принимает Уральский Федеральный Университет.

«Для зарядных станций ведется совместная разработка силовых аппаратов. Реализуется проект по созданию лаборатории и центра компетенций на базе все того же университета, для пробуждения интереса у студентов к данному направлению. Так компания делает свой вклад в подготовку новых кадров, готовых развивать электротранспорт в будущем», - рассказал директор Группы Александр Мыкальников.

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Терра-Ток
Группа Компаний «Терра-Ток» - российская энергетическая управляющая компания с собственным производством полного цикла. Разработчик и производитель электротехнического оборудования, производственного оборудования, систем автоматизации, роботизированных линий и комплексов, зарядных станций для электромобилей. Компания является разработчиком шинопровода «Bafen» с эксклюзивным правом на реализацию системы; разработчиком и производителем автоматизированных производственных линий для собственного производства.
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